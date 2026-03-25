ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 19:25
25.03.2026 19:17

ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου

25.03.2026 19:17
Δύο 24ωρα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του κρίσιμου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στο παρασκήνιο εξελίσσεται μία έντονη διαβούλευση για το πώς θα διαμορφωθεί το σχέδιο απόφασης με το οποίο το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος θα απορρίπτει την μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ.

Με δεδομένη την πρόθεση του Χάρη Δούκα να θέσει σχετικό ψήφισμα, – ακόμα και ξεχωριστό ψήφισμα δηλαδή -, η ηγετική ομάδα φέρεται να αναγνωρίζει επί της αρχής την ανάγκη να τοποθετηθεί το συνέδριο απέναντι στα σενάρια περί συνεργασίας, τα οποία έτσι κι αλλιώς κυκλοφορούν ανεξάρτητα από τις όποιες προθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει η συζήτηση και η παρασκηνιακή συζήτηση να συμπεριληφθεί στην πολιτική απόφαση του συνεδρίου, με την οποία θα καθορίζεται η στρατηγική και οι τακτικές κινήσεις του κόμματος, και μία ειδική αναφορά στο θέμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική διατύπωση της σχετικής θέσης δεν καλύπτει την πλευρά Δούκα, η οποία θεώρησε ότι πρόκειται για μία γενική θεώρηση και πολιτική θέση, που αφήνει κάποιες ανοιχτές ερμηνείες. Ο δήμαρχος Αθήνας προτείνει να υπάρχει μία απλή και ξεκάθαρη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και με οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα.

Αν και είναι σαφές ότι για τις περισσότερες πλευρές εντός του ΠΑΣΟΚ «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ δεν γίνεται», η σαφήνεια μίας διατύπωσης και ο δεσμευτικός χαρακτήρας της απόφασης, χωρίς υποσημειώσεις, αστερίσκους και χαραμάδες, έχουν την πιο κρίσιμη σημασία. Έτσι ώστε να μην μπορεί να εκληφθεί, ούτε να παρουσιαστεί κατά το δοκούν από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυβέρνησης.

Εκτιμάται ότι στελέχη που ομνύουν στην «ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα», στην περίφημη «ευθύνη του ΠΑΣΟΚ να κυβερνηθεί η χώρα» ή επαναλαμβάνουν την κυβερνητική ρητορική περί «σταθερότητας», πιέζουν ώστε να μην λάβει το συνέδριο ρητή δέσμευση απόρριψης κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά Δούκα και όχι μόνο, θα επιμείνουν μέχρι τέλους στην πρότασή τους και εάν δεν καλύπτονται από το κείμενο της πολιτικής απόφασης που θα παρουσιάσει η ηγετική ομάδα, θα καταθέσουν χωριστό ψήφισμα, ώστε το συνέδριο θα αποφασίσει επακριβώς τη θέση του ΠΑΣΟΚ στο μείζον και ταυτοτικό αυτό θέμα.

Διαβάστε επίσης

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» αύριο στο Υπουργικό η αύξηση για το 2026

Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις – Απαιτείται εθνική ενότητα

Εσωκομματικά πυρά γαλάζιων στελεχών σε Φλωρίδη για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας μπήκε σε σπίτια και απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους – Μετά το Ορμούζ, «καμπανάκι» και για το Μπαμπ ελ Μπαντέμπ – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στα Μαυράτα – Επιχειρούν 12 οχήματα της Πυροσβεστικής (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους - Μετά το Ορμούζ, «καμπανάκι» και για το Μπαμπ ελ Μπαντέμπ - Live οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Χάρης Δούκας για τον Βοτανικό: Πότε τελειώνει το έργο, πότε θα μπει ο Παναθηναϊκός

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 19:24
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας μπήκε σε σπίτια και απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο

