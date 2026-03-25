Εσωκομματικά πυρά γαλάζιων στελεχών σε Φλωρίδη για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

Σε εσωκομματικό εμφύλιο εξελίσσεται η υπόθεση της δίκης των Τεμπών στην ΝΔ, αφού μετά το χάος που επικράτησε στο δικαστήριο την πρώτη μέρα με ευθύνη του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης βρέθηκε χθες αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις των στελεχών του κόμματος του, παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου επικοινωνιακά έκανε λόγο για απόπειρα εκτροχιασμού της δίκης για πολιτικούς λόγους .

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στελέχη που δεν επέκριναν δημοσίως τον υπουργό Δικαιοσύνης, παρασκηνιακά δεν έκρυβαν την ενόχληση τους για το αλαλούμ που συνέβη στη Λάρισα την πρώτη μέρα της δίκης των Τεμπών.

Όπως σημείωναν μάλιστα γαλάζια στελέχη, η σωστή οργάνωση της δίκης ήταν η καλύτερη ευκαιρία για την κυβέρνηση να δείξει ότι επιθυμεί να γίνει μία δίκαιη δίκη που θα δώσει απαντήσεις στους συγγενείς των θυμάτων για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Όμως τελικά συνέβη ακριβώς το αντίθετο πυροδοτώντας την καχυποψία των πολιτών.

Οι ίδιοι άνθρωποι σημείωναν ότι στην όλη υπόθεση περίσσεψε η προχειρότητα με αποτέλεσμα το όλο σκηνικό να φέρει σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς, τους δικηγόρους αλλά και τα κόμματα.

Το γεγονός ότι οι γονείς των θυμάτων έπρεπε να πάνε σε άλλη αίθουσα, τα φώτα δεν λειτουργούσαν, όπως και οι γιγαντοοθόνες, ενώ δεν υπήρχε καμμία συνδρομή από την αστυνομία προκειμένου να βάλει τα πράγματα σε τάξη, έστειλαν το μήνυμα ότι κανείς από τους υπεύθυνους στην πραγματικότητα δεν ασχολήθηκε με το θέμα.

Η Βαβέλ που δημιουργήθηκε με εντάσεις, απειλές και «τζαρτζαρίσματα» είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της δίκης μέχρι την 1η Απριλίου αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και τότε είναι δύσκολο να ξεκινήσει.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίστηκε χθες να επιμένει ότι δεν υπάρχει άλλη αίθουσα για να γίνει η δίκη, δεν έδωσε ωστόσο καμία απάντηση γιατί δεν ήταν έτοιμα τουλάχιστον όλα τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα. Αντίθετα μάλιστα, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι η αίθουσα είναι απολύτως κατάλληλη ενώ επέμεινε ότι η αταξία δημιουργήθηκε καθώς άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν δικηγόροι κάθισαν σε θέσεις δικηγόρων, με αποτέλεσμα οι δικηγόροι να στέκονται όρθιοι. Επιπλέον, ανέφερε ουσιαστικά πως στην ίδια αίθουσα θα γίνει η διαδικασία της 1ης Απριλίου, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική, καθώς μίλησε με τον πρώτο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καταγράφηκαν τα προβλήματα και στόχος, πλέον, είναι η τήρηση ευταξίας στις επόμενες συνεδριάσεις.

Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του, ο Γιώργος Φλωρίδης βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης δεχόμενος ισχυρά πυρά από υπουργούς και βουλευτές του κόμματος του. Ο πρώτος που του επιτέθηκε ήταν ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ο οποίος δήλωσε ότι «προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληρεί τις προυποθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λυθεί το πρόβλημα». Λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος Φλωρίδης σε δήλωσή του απαντούσε ότι ο συνάδελφός του στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι σωστά ενημερωμένος.

Όμως λίγη ώρα αργότερα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, αναφερόμενος στο θέμα τόνισε ότι «η εικόνα δεν ήταν καλή και ενδεχομένως αδικεί την προσπάθεια που έγινε. Η εικόνα που εκπέμφθηκε προς το πανελλήνιο ήταν μια εικόνα μάλλον δύσκολη, απαξιωτική της διαδικασίας, δεν ήταν η σωστή εικόνα που θέλουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να το δει το υπουργείο διότι καιροφυλακτούν οι πονηροί».

Αλλά και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ήταν επίσης δηκτικός για την κατάσταση, λέγοντας ότι «η χθεσινή εικόνα δεν ήταν μια καλή εικόνα. […] Πρέπει να συνδράμουν όλοι, κάνοντας ο καθένας καλύτερα τη δουλειά του απ’ ότι την έκανε την πρώτη μέρα της δίκης – από εκείνους που θα έπρεπε να την κάνουν καλά – για να έχουμε μια ακροαματική διαδικασία με αξιοπρέπεια, με κανόνες, όπως ταιριάζει στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας που ζήσαμε».

Συμπαραστάτη στις απόψεις του βρήκε ο υπουργός Δικαιοσύνης τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα υπονόμευσης της διαδικασίας, σημειώνοντας ακόμη ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί να δυναμιτίζονται οι διαδικασίες» και ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί «χωρίς εκβιασμούς και πιέσεις».

Ο υπουργός επέρριψε μάλιστα τις ευθύνες για όλη την κατάσταση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που θέλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο ακόμη και σε μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία», προσθέτοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «πιστεύει ότι ακόμα και στο δικαστήριο, που τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι συγγενείς που έχασαν τα παιδιά τους, η ίδια πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια». Κατά τον ίδιο, «προσπάθησε για μία ακόμη φορά να δημιουργήσει πρόβλημα».

