Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη για τη φορολόγηση των τραπεζών: Στη λογική «εύκολων λύσεων» η πρόταση

Αρνητικός στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για φορολόγηση των τραπεζών εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διατυπώνοντας τη θέση ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε στοχευμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οικονομία.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν περιορίζεται σε εξαγγελίες, αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί, όπως η επιβολή έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων σε διυλιστήρια και ενεργειακές εταιρείες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανονισμών, με τα έσοδα να επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω ενισχύσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τραπεζικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει παρεμβάσεις που μειώνουν άμεσα τα βάρη για τους πολίτες —όπως περιορισμούς σε χρεώσεις και ενίσχυση της διαφάνειας— αντί για οριζόντια φορολογικά μέτρα που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του για επιβολή πρόσθετης φορολόγησης στα τραπεζικά κέρδη. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πρόταση κινείται στη λογική «εύκολων λύσεων», χωρίς σαφή κοστολόγηση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες, όπως τη μετακύλιση του κόστους στους πολίτες ή τον περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι τράπεζες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και της απασχόλησης, τονίζοντας πως εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στη ρύθμιση και στη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, με αυστηρά πρόστιμα για φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραπλανητικών εκπτώσεων, καθώς και στις δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας τη μείωση του κενού ΦΠΑ ως μία από τις βασικές επιτυχίες της κυβερνητικής πολιτικής.

Αναφερόμενος και στο πολιτικό πλαίσιο, υπενθύμισε ότι στις εκλογές του 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας επικράτησε έναντι εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η διαφορά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση —και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ— έγκειται, όπως είπε, στο ότι η πρώτη εφαρμόζει πολιτικές με μετρήσιμο αποτέλεσμα, ενώ οι δεύτεροι προτείνουν μέτρα που ενδέχεται να είναι δημοφιλή, αλλά δεν συνοδεύονται από ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Επενδύουμε στη σχολική στέγη, η πόλη έχει αλλάξει και φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού

Δίκη για τα Τέμπη: Βαρύ το κλίμα για Φλωρίδη – Αυξάνονται οι αιχμές από «γαλάζιους» βουλευτές

Απάντηση Κομισιόν σε Μανιάτη: Παραμένει υπό αναστολή η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ