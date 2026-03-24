ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:34
24.03.2026 10:15

Ο Μαρινάκης αποκλείει πρόωρες εκλογές, δεν αποκλείει… ιδιωτικές συζητήσεις για το θέμα

Το τελευταίο διάστημα εντός της «γαλάζιας» παράταξης – και όχι μόνο – έχει φουντώσει μια συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κάτι τα ανεβασμένα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, κάτι ο πόλεμος που συσπειρώνει τους ψηφοφόρους γύρω από την κυβέρνηση, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να προκηρύξει άμεσε εκλογές, ώστε το κυβερνών κόμμα να αξιοποιήσει τη συγκυρία.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η απάντηση που έδωσε ήταν δισκελής και… ενδιαφέρουσα: «Τουλάχιστον στις συσκέψεις που έχω συμμετάσχει εγώ και σε επίσημες συσκέψεις δεν έχω ακούσει καμία τέτοια συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει πολλές φορές με σαφή τρόπο ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα», είπε αρχικά.

Ωστόσο, προσέθεσε ότι «τώρα, αν κάποιος μπορεί να το λέει αυτό ιδιωτικώς, δεν το γνωρίζω», αν και έσπευσε να υπογραμμίσει και πάλι ότι «για να μην αφήνουμε “χαραμάδες” ή “παραθυράκια”, οι εκλογές, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, θα γίνουν το 2027».

Και το ερώτημα είναι, ποιοι είναι αυτοί που ενδεχομένως συζητούν περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες «ιδιωτικά»; Και, αυτές οι συζητήσεις γίνονται και με τον πρωθυπουργό; Πάντως, το Μαξίμου «εξορκίζει» το ενδεχόμενο αυτό σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο

