ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 02:05
24.03.2026 00:45

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ιστορικό γεγονός – Αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας στο λιμάνι του Πειραιά»

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε τη Δευτέρα η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όπου όπως ανακοινώθηκε θα χρησιμοποιούνται αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας.

«Σήμερα, είχα την τιμή να γίνω μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος, καθώς εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις από τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ελλάδας», σημείωσε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιήσει μια νέα σειρά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στο λιμάνι», ανέφερε.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στη Viken για αυτή τη φανταστική εξέλιξη!», πρόσθεσε.

