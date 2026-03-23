Με 158 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο Κυρανάκη για τα ταξί

Με 158 ψήφους εγκρίθηκε το νομοσχέδιο Κυρανάκη με τις διατάξεις που προκάλεσαν τις κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί, για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, το ποινικό μητρώο και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ των ρυθμίσεων που έχουν προκαλέσει την αντίδραση των οδηγών ταξί, ψήφισαν 158 βουλευτές της ΝΔ και ορισμένοι ανεξάρτητοι, ενώ 142 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Η ονομαστική ψηφοφορία αφορούσε το άρθρο 41 για το ποινικό μητρώο ιδιοκτητών-οδηγών ταξί, το άρθρο 52 για τις ρυθμίσεις αναφορικώς με την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, καθώς και το άρθρο 67 για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Διαβάστε επίσης:

