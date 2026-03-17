Σε πανελλαδική απεργία διαρκείας από σήμερα οι οδηγοί ταξί (video)

Σε εικοσιτετράωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, και τουλάχιστον έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου τα ταξί, σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

Ανάμεσα στα αιτήματά του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση βεβαίως, είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως λένε, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Ανησυχία επίσης προκαλεί και τα ψιλά γράμματα του νομοσχεδίου που αφορούν την αξιολόγηση μέσω QR Code.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έκανε γνωστό πως έχει προγραμματίσει κινητοποιήσεις διαρκείας πανελλαδικά, αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου, και για όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

