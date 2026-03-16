Καστελόριζο: Βίντεο από το σκάφος της Frontex που βυθίστηκε – Η κατάσταση των τραυματιών

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 16/3, έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, όταν σκάφος της Frontex ανετράπη και βυθίστηκε κατά την έξοδό του από το λιμάνι. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, εκ των οποίων τέσσερα τραυματίστηκαν.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 16:30. Κατά τη διάρκεια ελιγμών, το σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα με την ονομασία «Ψωράδια» και στη συνέχεια βυθίστηκε. Στο πλήρωμα βρίσκονταν η πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, Karin Rannu, τρία μέλη πληρώματος με εσθονική υπηκοότητα, καθώς και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο επέβαινε ως σύνδεσμος.

Αρχικά, στο σημείο έσπευσε άλλο σκάφος του Λιμενικού με σκοπό τη ρυμούλκηση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη, γεγονός που οδήγησε τα στελέχη που βρίσκονταν στο σκάφος να το εγκαταλείψουν, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα στον βυθό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος με περιπολικά σκάφη, καθώς και ιδιωτικό καταμαράν, τα οποία προχώρησαν στη διάσωση και των πέντε επιβαινόντων.

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της κατάστασης της υγείας τους, τέσσερα από τα πέντε άτομα που έφεραν σοβαρότερα τραύματα διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και εξετάσεις.

Όπως έγινε γνωστό, δύο υπήκοοι Εσθονίας νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, ωστόσο η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Το στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπέστη τραυματισμό στο μάτι, ενώ η πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή και η βύθιση του σκάφους.

