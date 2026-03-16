ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:39
Κηφισιά: Χειροπέδες σε πρώην σύντροφο γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία  – Είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

arxaiokapileia khfisia – new

Στα χέρια των αρχών έπεσε 50χρονος για αρχαιοκαπηλία, πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού, καθώς μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκαν τμήματα εναλίων αμφορέων που χρονολογούνται στην Ελληνιστική, την Βυζαντινή και την Νεότερη περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 50χρονος επιχειρηματίας είχε καταδικαστεί πριν από λίγους μήνες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της γνωστής ηθοποιού και του είχε επιβληθεί ποινή 10 μηνών με αναστολή. Για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο σπίτι του 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές έπειτα από καταγγελία πήγαν σπίτι του επιχειρηματία και εντόπισαν τους 10 αμφορείς τοποθετημένους μέσα σε χαρτόκουτα, τα οποία είχε κρυμμένα σε αποθήκη.

Ο 50χρονος συνελήφθη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης και της παράνομης κατοχής αρχαιοτήτων και αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε στις αρχές ότι βρήκε τους αμφορείς κατά τη διάρκεια κατάδυσης που έκανε το περασμένο καλοκαίρι στις Σποράδες και πως δεν γνώριζε την προέλευση των αντικειμένων. Ωστόσο, η αστυνομία δεν πείστηκε με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκαν εντός οικίας 50χρονου ημεδαπού, πρωινές ώρες του Σαββάτου (14.03.2026) στην περιοχή της Κηφισιάς, 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς διενήργησαν έρευνα στην οικία του 50χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,
  • 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και
  • 2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.

Τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Cuba (1)
arxaiokapileia khfisia – new
iran_missile_new_5678
tileorasi
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
venzini-new
xristos pappous dimarxow fylis – new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
panagopoulos
Cuba (1)
arxaiokapileia khfisia – new
iran_missile_new_5678
