ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:40
16.03.2026 20:59

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

16.03.2026 20:59
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατ. ευρώ, που είχε διατεθεί για προγράμματα κατάρτισης. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου για τον ΑΝΤ1, διαπιστώθηκε ότι όλα τα προγράμματα έχουν υπο-εκτελεστεί.

  • Για παράδειγμα για το πρόγραμμα Κατάρτισης για στις Φυλακές δηλώθηκαν 7.500 άνθρωποι, αλλά εκπαιδεύτηκαν μόλις 4.195.
  • Στο πρόγραμμα για αναπήρους δηλώθηκαν 3.000 και εκπαιδεύτηκαν 882. 
  • Στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους δηλώθηκαν 1.600 και εκπαιδεύτηκαν 209. 

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη την επιλογή της τηλεκπαίδευσης σε Πτολεμαϊδα, Φλώρινα, Μεγαλόπολη, που οι κάτοικοι που προετοιμάζονται για τη μετάβαση από τον λιγνίτη.  Το 80% των προγραμμάτων στις περιοχές αυτές ήταν με τηλεκπαίδευση.

Το συνολικό ποσό που έλαβε η Ελλάδα για προγράμματα κατάρτισης ανέρχεται στα 6.488.075 ευρώ.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο που έκανε ο OLAF. Το ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ θα επιστραφεί από το ελληνικό δημόσιο και όχι από τους παρόχους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:40
Cuba (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

arxaiokapileia khfisia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Χειροπέδες σε πρώην σύντροφο γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία  – Είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

iran_missile_new_5678
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη, η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ – Πάνω από 1 εκατ. οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο – Live οι εξελίξεις

