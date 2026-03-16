Παναγόπουλος για τα αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ: «Στημένη η υπόθεση, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Στημένη χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του ο πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο Γιάννης Παναγόπουλο υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. «Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι– όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές».

Όσον αφορά τις διαρροές ότι βρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 3,2 εκατ. ευρώ που δεν είχε δηλώσει, είπε «Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το στανιό υπόθεση επικοινωνιακά».

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄ αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες», διεμήνυσε.

Τα ευρήματα της Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Μετά από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν έχει περιλάβει ποσό μεγαλύτερο των 3 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, «ευρήματα» προέκυψαν από την Αρχή για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, καθώς έχει υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις Πόθεν Έσχες με διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, αλλά και ο σύζυγός της Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από την πλευρά του προέδρου της ΓΣΕΕ, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, την τελευταία πενταετία (2020-2025).

Υπενθυμίζεται, ότι ο Χαράλαμπος Βουρλίωτης για την υπόθεση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έχει «παγώσει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ έχει διαβιβάσει το πόρισμα της Αρχής στην Εισαγγελία για τις δικές της ενέργειες.

Όπως είναι γνωστό, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει δηλώσεις Πόθεν Έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών, αλλά και επειδή η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα.

Ακόμα, διαβίβαζε τα ευρήματα των ερευνών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός στους υπόχρεους.

Διαβάστε επίσης

Καλαμαριά: «Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη» – Η ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας

Νεκρή 27χρονη, μητέρα τριών παιδιών, σε τροχαίο στη Λαμία – Δύο τραυματίες (photos)

Κολυδάς: Έρχεται διπλή διαταραχή με βροχές και χιόνια – Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται έντονα φαινόμε