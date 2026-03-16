Κολυδάς: Έρχεται διπλή διαταραχή με βροχές και χιόνια – Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται έντονα φαινόμενα

Για διπλή καιρική διαταραχή την Τρίτη και την Πέμπτη, κάνει λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του μάλιστα, αναφέρει πως την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται έντονα φαινόμενα με βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιόνια. Υπάρχει μάλιστα μία μικρή πιθανότητα, τα χιόνια εκτός από ορεινές περιοχές, να κατέβουν και σε ημιορεινές, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Αλλάζει απότομα ο καιρός.

Όπως διακρίνεται και στη δορυφορική εικόνα το σύστημα που θα μας επηρεάσει βρίσκεται “προ των πυλών” Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες) , ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές.

Οι βροχές τώρα την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, όμως από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά θα γίνουν θυελλώδεις 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η αστάθεια ίσως διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η άνοιξη, λοιπόν, φαίνεται πως θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή».

