ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» από Τυχεροπούλου – «Υπάλληλος δεχόταν απειλές για να μην μιλήσει – Αυγενάκης και Γεωργαντάς ήταν ενήμεροι για όλα»

Για εκτεταμένες απάτες, απειλές σε υπαλλήλους και «πλήρη γνώση» των υπουργών για όσων συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε στη δίκη η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Στην κατάθεσή της είπε πως υπήρχε ένα «πάρτι» παράνομων επιδοτήσεων, προσθέτοντας πως «οι πάντες γνώριζαν, αλλά λίγοι προχωρούσαν σε ελέγχους λόγω ασφυκτικών απειλών».

Στην κατάθεσή της ανέφερε πως ελεγκτής στην Κρήτη μόλις ενημέρωσε αρμοδίως για τα κενά που εντόπισε, άρχισε να δέχεται απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του για να εξαφανιστεί μετέπειτα από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είπε μάλιστα πως ο συνάδελφός της απειλήθηκε για τη ζωή του και μία φορά του έσκασαν τα λάστιχα. Όχι μόνο αυτό, αλλά του επέβαλαν και στέρηση μισθού για «ανάρμοστη συμπεριφορά» επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους τους για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Τυχεροπούλου είπε επίσης ότι ακόμη και πριν φύγει, είχε ενημερώσει γραπτώς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γιώργο Γεωργαντά.

«Ήταν ενήμεροι για όλα, ακομα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο» είπε.

Να σημειωθεί πως την Τετάρτη το πρωί θα καταθέσει ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας.

