Στη ΜΕΘ του Παίδων 14χρονος από την Κέρκυρα, μετά από πτώση με πατίνι

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά, αφού έπεσε με το πατίνι του.

Ο 14χρονος διεκομίσθη αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, με επισκληρίδιο αιμάτωμα, όπου και χειρουργήθηκε, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μεταφορά στην Αθήνα έγινε με αεροδιακομιδή.

