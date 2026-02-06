Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ – «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου, σύντροφος της πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, η οποία υπέβαλλε νωρίτερα την παραίτησή της από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, απαντάει μέσω ανακοίνωσης στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση Παναγόπουλου, υποστηρίζοντας πως… «δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα», ενώ προειδοποιεί τα ΜΜΕ με νομικές κινήσεις.

Ο κ. Γεωργίου αναφέρει μεταξύ άλλων πως δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα από το 1999 στο τομέα των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και συχνά έχει αναλάβει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και Τεχνικού Πληροφορικής τόσο για την ΓΣΕΕ όσο και για ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ο ίδιος ερευνάται ποινικά για διαχειριστικά αδικήματα σχετικά με εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια από τις τις συμβάσεις των εταιρειών του με την ΓΣΕΕ, ενώ αναφέρει ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Ο κ. Γεωργίου σημειώνει πως δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες του σε μια σειρά νομικών προσώπων -συμπεριλαμβανομένης τη ΓΣΕΕ, με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης καθώς οι εταιρείες του δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Στην ανακοίνωση του καταλήγει: «δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:

Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150,00€

Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.

Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικείμενου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο.

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων κατόπιν διαδικασία επιλογής.

Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

Παραιτήθηκε η Στρατινάκη

Νωρίτερα, την παραίτησή της από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του συζύγου της στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ά. Στρατινάκη ενημέρωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση στην νέα αρχή, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Η έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι όλα άρχισαν όταν ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και μετοχές του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, έως του ποσού των 2,09 εκατ. ευρώ, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερευνήθηκαν κονδύλια 73 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στην πενταετία 2020-2025 για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, από το 2020 μέχρι το 2025 μεγάλα χρηματικά ποσά από τα 73 εκατ. ευρώ δεν κατευθύνθηκαν για τους σκοπούς που προορίζονταν, δηλαδή στην επένδυση για επιμόρφωση εργαζομένων, αλλά κάποια διοχετεύτηκαν σε εταιρείες και άλλα σε λογαριασμούς που συνδέονται με τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ και ακόμη οι Γ.Σ., Κ.Σ., ο δημοσιογράφος Γ.Κ. που εργάζεται στην ΕΡΤ, ο Α.Μ. και ο Α.Γ., ο οποίος είναι σύζυγος της Ά. Στρατινάκη. Το πόρισμα της Αρχής, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαριά αδικήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία που θα διεξάγει την περαιτέρω έρευνα.

Η μεθοδολογία

Όσον αφορά στη μέθοδο της υπεξαίρεσης, σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της Αρχής αναφέρει ότι η διαχείριση των κονδυλίων γινόταν μέσω ανάληψης έργων, είτε με απευθείας αναθέσεις είτε κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών, σε συγκεκριμένες εταιρείες προβολής και επικοινωνίας, εκδόσεων, συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων, κ.λπ. Τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ διέθεταν κονδύλια για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και οι εταιρείες – ανάδοχοι συνήπταν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων που είχαν πιστωθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αυτό που αναφέρεται στο πόρισμα είναι ότι ορισμένες από τις εταιρείες στερούνταν του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που, κατά την Αρχή, καταδεικνύει ότι είχαν το ρόλο των εταιριών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων, συμπληρώνοντας ότι τα ποσά κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και στον Γ. Παναγόπουλο.

