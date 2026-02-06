Γιώργος Κακούσης για σκάνδαλο ΓΣΕΕ: «Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μου» – Τέθηκε εκτός εκπομπών ΕΡΤ

Αλυσιδωτές αντιδράσεις πυροδοτεί η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος τέθηκε εκτός εκπομπών ΕΡΤ. Σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος γνωστοποιεί τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με διάταξη της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τοποθετείται με αφορμή την φερόμενη ανάμιξη του στο σκάνδαλο.

Ο Κακούσης υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε από συναδέλφους του πως εμφανίζεται ως ύποπτος για ποινικά αδικήματα με αφορμή συνεργασία του με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και πως,, ως νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής(6/2), δεν είχε λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, ούτε και του δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Αναλυτικά οι διευκρινήσεις του Γιώργου Κακούση:

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων .

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τωρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!»

Σε αναστολή η σύμβαση του δημοσιογράφου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η διοίκηση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης έβαλε στον «πάγο» την σύμβαση με τον δημοσιογράφο, μεταφέρουν άνθρωποι από το Ραδιομέγαρο που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΡΤ.

