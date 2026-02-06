Υπόθεση κατασκοπείας: Πήρε προθεσμία για την Τρίτη ο Σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Στο Αεροδικείο Αθηνών βρέθηκε ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη στις 10 το πρωί.

Ο Σμήναρχος που υπηρετούσε σε μονάδα στο Καβούρι, απολογήθηκε χθες και φέρεται να παραδέχτηκε ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Οι αρχές των συνέλαβαν λίγο πριν δώσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στο Πεκίνο που αφορούσαν το ΝΑΤΟ, ενώ ήδη έχει παράσχει πληροφορίες.

Μάλιστα, φέρρεται να είχε στρατολογήσει κι άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, κάτι που είναι υπό έρευνα.

Ο Σμήναρχος είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε τεχνολογικά πεδία, ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων κ.α.

Ο 54χρονος αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ, είχε πρόσβαση σε άκρως σημαντικό υλικό και είναι γνώστης οπλικών συστημάτων και σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι πληροφορίες που εξετάζονται φέρεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, διαβαθμισμένα δεδομένα σχετικά με επικοινωνίες, επιχειρησιακή λειτουργία, κινήσεις μέσων και προσωπικού, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με το ΝΑΤΟ.

Το λογισμικό και η επέμβαση των αρχών

Στην κατοχή του αξιωματικού φέρεται να βρέθηκε ηλεκτρονική συσκευή με εγκατεστημένο «ειδικό λογισμικό». Μέσω της οποίας εκτιμάται ότι φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και να τα έστελνε στο εξωτερικό.

Οι αρμόδιες αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν την ψηφιακή δραστηριότητα και τις κινήσεις του εδώ και μερικούς μήνες και μόλις διαπίστωσαν πως είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών για να τον μεταφέρει σε τρίτους, τον συνέλαβαν.

