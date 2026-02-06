Θεσσαλονίκη: Κατ’ οίκον εγκλεισμός στον 72χρονο που σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι – Του αναγνωρίστηκε βρασμός ψυχικής ορμής

Ποινή κάθειρξης 5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σ’ έναν 72χρονο ο οποίος κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα στον 41χρονο γιο του, τον Οκτώβριο 2022, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, στην περιοχή της Μενεμένης.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την βασική κατηγορία από ανθρωποκτονία με δόλο σε ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχικής ορμής, ενώ αποφάσισε τον κατ’ οίκον εγκλεισμό.

Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί με κάθειρξη 11 ετών, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ενώ του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Τότε είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το grtimes.gr, από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι το θύμα ήταν τοξικομανής και λόγω της εξάρτησης του δημιουργούσε προβλήματα στην οικογένεια του. Ο κατηγορούμενος χτύπησε 18 φορές με σκαπτικό εργαλείο το κεφάλι του γιου του. Μετά την πράξη του επιχείρησε να δώσει τέλος και στη δική του ζωή.

Κατά την απολογία του, ο 72χρονος ισχυρίστηκε ότι κρατούσε το σκεπάρνι γιατί προσπαθούσε να φτιάξει έναν καναπέ.

«Ήρθε ο γιος μου και άρχισε να ζητάει λεφτά, λεφτά. Η γυναίκα μου είχε φύγει από το σπίτι. Του έδωσα 20 ευρώ κι έφυγε. Μετά από δύο ώρες γύρισε ξανά. Έφερε μαζί του ένα κουτί με χάπια. Πάλι ζήτησε λεφτά. “Τα χάπια στοιχίζουν 2000 ευρώ θα πάω: στη Σαμοθράκη, θα τα πουλήσω και θα σου επιστρέψω τα χρήματα” μου είπε. Με χτύπησε δύο φορές με την πατερίτσα που είχε και του απάντησα να με αφήσει ήσυχο. Κρατούσα το σκεπάρνι και πήγαινα να το αφήσω στη θέση του, στο μπαλκόνι. Μου είπε “θα πάρω σκεπάρνι και θα στο βάλω στον κ—-“. Μετά δεν θυμάμαι τι έκανα. Τον είδα νεκρό», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

«Νευρίασα γιατί με χτύπησε αλλά πιο πολύ για τα λόγια του. Έλεγε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, όταν κοιμόμαστε. Ότι έλεγε πάντα το έκανε. Πάντα μας απειλούσε. Φοβόμουν. Μια φορά είχε πάρει τόσα πολλά χάπια και του γύρισε η γλώσσα του. Τον επανάφερα στη ζωή. Την ώρα που κατάλαβα τι έκανα και ότι τον σκότωσα, ήθελα να αυτοκτονήσω και γι’ αυτό πήρα τα χάπια, να φύγω μαζί του», είπε.

Το έγκλημα έγινε τον Οκτώβριο του 2022 στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Η σύζυγος του 72χρονου βρήκε τον γιο τους νεκρό και τον άνδρα της σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

