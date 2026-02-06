Σκάνδαλο ΓΣΕΕ: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη λόγω εμπλοκής του ονόματός της στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του συζύγου της στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ά. Στρατινάκη ενημέρωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση στην νέα αρχή, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα μη πληροφορίες, στον «πάγο» τέθηκε και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ του οποίου οι λογαριασμοί πάγωσαν, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης εκατομμυρίων για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή που συμπαρουσίαζε στη δημόσια τηλεόραση και το όνομά του είχε αφαιρεθεί από τα credits, ενώ δεν παρουσίασε ούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία ήταν παραγωγός.

Η έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι όλα άρχισαν όταν ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και μετοχές του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, έως του ποσού των 2,09 εκατ. ευρώ, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερευνήθηκαν κονδύλια 73 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στην πενταετία 2020-2025 για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, από το 2020 μέχρι το 2025 μεγάλα χρηματικά ποσά από τα 73 εκατ. ευρώ δεν κατευθύνθηκαν για τους σκοπούς που προορίζονταν, δηλαδή στην επένδυση για επιμόρφωση εργαζομένων, αλλά κάποια διοχετεύτηκαν σε εταιρείες και άλλα σε λογαριασμούς που συνδέονται με τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ και ακόμη οι Γ.Σ., Κ.Σ., ο δημοσιογράφος Γ.Κ. που εργάζεται στην ΕΡΤ, ο Α.Μ. και ο Α.Γ., ο οποίος είναι σύζυγος της Ά. Στρατινάκη. Το πόρισμα της Αρχής, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαριά αδικήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία που θα διεξάγει την περαιτέρω έρευνα.

Η μεθοδολογία

Όσον αφορά στη μέθοδο της υπεξαίρεσης, σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της Αρχής αναφέρει ότι η διαχείριση των κονδυλίων γινόταν μέσω ανάληψης έργων, είτε με απευθείας αναθέσεις είτε κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών, σε συγκεκριμένες εταιρείες προβολής και επικοινωνίας, εκδόσεων, συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων, κ.λπ. Τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ διέθεταν κονδύλια για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και οι εταιρείες – ανάδοχοι συνήπταν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων που είχαν πιστωθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αυτό που αναφέρεται στο πόρισμα είναι ότι ορισμένες από τις εταιρείες στερούνταν του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που, κατά την Αρχή, καταδεικνύει ότι είχαν το ρόλο των εταιριών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων, συμπληρώνοντας ότι τα ποσά κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και στον Γ. Παναγόπουλο.

Διαβάστε επίσης

Από τον Μάρτιο οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Ποιοι και πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν

Ποιες τροφές ΔΕΝ πρέπει να δίνουμε στον ηλικιωμένο σκύλο μας

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα