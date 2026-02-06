search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 18:14
ΕΛΛΑΔΑ

06.02.2026 12:10

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

06.02.2026 12:10
Σε εξέλιξη είναι από σήμερα (6/2) το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργούνται ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και 6 στην Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

