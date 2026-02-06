Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

Σε εξέλιξη είναι από σήμερα (6/2) το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργούνται ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και 6 στην Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Διαβάστε επίσης:

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια – «Δεν σε αφήνω» (video)

Απαγόρευση στα social media: Οκτώ στους 10 γονείς υπέρ του μέτρου – Τα νομικά προβλήματα που «φρενάρουν» τις αποφάσεις

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται