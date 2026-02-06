search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:55
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.02.2026 10:48

Απαγόρευση στα social media: Οκτώ στους 10 γονείς υπέρ του μέτρου – Τα νομικά προβλήματα που «φρενάρουν» τις αποφάσεις

06.02.2026 10:48
paidi-kinito

Η συζήτηση για την απαγόρευση στα σόσιαλ για παιδιά κάτω των 15 ή 16 ετών (διαφέρει το όριο από χώρα σε χώρα) έχει «ανάψει» για τα καλά και στην Ελλάδα.

Και όπως φαίνεται η συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα, είναι υπέρ αυτού του μέτρου που θέλει να περάσει η κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει το κόψιμο στα σόσιαλ για παιδιά κάτω των 15 ετών, μέτρο που πρώτη θέσπισε η Αυστραλία και το «μοντέλο» αυτό αρκετές χώρες στην Ευρώπη, ξεκίνησε ενέργειες για να περάσει σχετική νομοθεσία.

Έρευνα στην Ελλάδα, την οποία αποκαλύπτει η «Καθημερινή» δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 είναι υπέρ του μέτρου αυτού.

Το πρόβλημα και οι επιφυλάξεις

Ωστόσο, υπάρχουν και «αγκάθια» σε ένα τέτοιο μέτρο. Το 57% στην ίδια έρευνα για παράδειγμα αμφισβητεί το κατά το πόσο θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Τα παιδιά μαθημένα στη τεχνολογία πλέον, βρίσκουν τρόπους να σπάσουν απαγορεύσεις σε πλατφόρμες και σελίδες στο ίντερνετ που θεωρητικά δεν έχουν πρόσβαση. Και ένα μέτρο σαν κι αυτό που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, αν δε μπορεί να αποδόσει, είναι… πρόβλημα.

Επίσης, υπάρχουν και νομικά ζητήματα σε ένα τέτοιο μέτρο. Οι πλατφόρμες είναι «διεθνείς» και θα θέσουν ζητήματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, κόβοντας τις… ορέξεις της κυβέρνησης να τις αναγκάσει να βάλουν επαλήθευση ηλικίας και επεξεργασία ταυτότητας. Παράλληλα, τα σόσιαλ θεωρούνται πλατφόρμες «ψυγαγωγίας, αλλά και συμμετοχής και ενημέρωσης» και θα πρέπει να δικαιολογήσουν καλά πως το μέτρο που θέλει να πάρει είναι μονόδρομος και παράλληλα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτές οι νομικές δυσκολίες δεν αποκλείεται να είναι και ο λόγος που καθυστερεί η κυβέρνηση να τρέξει το συγκεκριμένο ζήτημα.

