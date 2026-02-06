search
06.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

06.02.2026 10:18

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

Δεμένα παραμένουν από το πρωί της Παρασκευής τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την ertnews, η κινητοποίηση ισχύει για όλο το εικοσιτετράωρο, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα μεσάνυχτα, και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικάτων, η απεργία επηρεάζει και τα δρομολόγια σε Σαλαμίνα και Ελευσίνα, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα. Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στα πλοία, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους.

Παράλληλα, θέτουν και αντιπολεμικό πλαίσιο, ζητώντας να μην εμπλέκεται η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις και να μη μεταφέρονται πολεμικά φορτία.

Στον Πειραιά η συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ αντίστοιχη συγκέντρωση γίνεται και στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων.

ΕΛΛΑΔΑ

Την απαλλαγή του γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό πρότεινε η εισαγγελέας – «Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις κατηγορίες»

ΕΛΛΑΔΑ

Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

ADVERTORIAL

Ο Πύργος του Πειραιά όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn και το θέαμα είναι εντυπωσιακό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέφυγε η Λατινοπούλου: Ζήτησα από την ΕΕ την επιστροφή της «θανατικής ποινής για λαθροκινητές» – «Μπαρμπα-ξερόλας» ο Βελόπουλος

ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιολογικής που συνελήφθη για φακελάκι – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών

LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

