search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 11:06

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια – «Δεν σε αφήνω» (video)

06.02.2026 11:06
koropi_ilikiomenoi_new

Στιγμές μεγάλης αγωνίας έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω καταρρακτωδών βροχών και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας.

Ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα.

Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιανουαρίου, αλλά μόλις χθες ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη διάσωση των δύο ηλικιωμένων που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως έπεσε κατά την προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντας του «δεν σε αφήνω».

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.

Διαβάστε επίσης:

Απαγόρευση στα social media: Οκτώ στους 10 γονείς υπέρ του μέτρου – Τα νομικά προβλήματα που «φρενάρουν» τις αποφάσεις

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

Πύργος: Δρόμοι ποτάμια και κλειστά σχολεία από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Εκατοντάδες νεκρά ζώα στο Γούμερο (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

trikala-6345-violanta-2234
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

Halle Berry
LIFESTYLE

Παντρεύεται – για τέταρτη φορά – η ηθοποιός Χάλι Μπέρι

doriforos pyrhnika iran – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Το Ιράν επισκευάζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί – Δορυφορικές εικόνες

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:22
B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

trikala-6345-violanta-2234
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

Halle Berry
LIFESTYLE

Παντρεύεται – για τέταρτη φορά – η ηθοποιός Χάλι Μπέρι

1 / 3