Ποιες τροφές ΔΕΝ πρέπει να δίνουμε στον ηλικιωμένο σκύλο μας

Καθώς ο σκύλος μας μεγαλώνει, η φροντίδα μας απέναντί του θα πρέπει να είναι περισσότερη, με συχνότερες επισκέψεις στον κτηνίατρο, πρόσθετες εξετάσεις, διαφορετικό τρόπο άσκησης, ηπιότερο αλλά σταθερό πρόγραμμα, και φυσικά ιδιαίτερα προσεγμένη διατροφή.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε τι πραγματικά έχει ανάγκη σε κάθε στάδιο της ζωής του, ώστε να τον βοηθήσουμε να παραμείνει χαρούμενος και υγιής μέχρι το τέλος.

Τι ΔΕΝ πρέπει να ταΐζουμε το κατοικίδιό μας όταν διανύει την τρίτη ηλικία

Τώρα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να είματσε συνεπείς στις τροφές που ούτως ή άλλως δεν τον ωφελούν σε καμιά ηλικία. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να τρώει καθόλου λιπαρά και αλάτι, καθώς μπορεί αφενός να τον οδηγήσουν στην παχυσαρκία και αφετέρου να επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς του ή να προκαλέσουν προβλήματα στο πάγκρεας, τα οποία είναι, μάλιστα, πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν καθώς περνούν τα χρόνια.

Επιπλέον, δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να του δίνουμε ό,τι περισσεύει από το φαγητό μας αν αυτό περιέχει μπαχαρικά, αλάτι, λιπαρά ή τοξικά για εκείνον υλικά, καθώς είναι δυνατόν όχι μόνο να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στον σκύλο μας αλλά να αποβούν μοιραία για την ίδια του τη ζωή.

Παρά τους διάφορους μύθους, τα μαγειρεμένα κόκαλα, ειδικά των πουλερικών, είναι άκρως επικίνδυνα για τον σκύλο μας, καθώς διασπώνται εύκολα με αποτέλεσμα να είναι πιθανό μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, εντερική απόφραξη ή και άλλους τραυματισμούς στο γαστρεντερικό σύστημα.

Προφανώς, ούτε τα ωμά κόκαλα επιτρέπονται, καθώς ενδέχεται να επιφέρουν επιβλαβή βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, η οποία μπορεί, μάλιστα, να μεταδοθεί και στον άνθρωπο.

Καλό είναι να αποφεύγουμε, επίσης, τους περιττούς υδατάνθρακες, καθώς από τη μια μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους του σκύλου μας και από την άλλη ενοχοποιούνται για διαβήτη ή πεπτικά προβλήματα.

Τέλος, όπως είναι γνωστό τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς προκαλούν διάρροια και στομαχικές διαταραχές σε σκύλους, οι οποίοι μεγαλώνοντας μπορεί να εμφανίσουν δυσανεξία στη λακτόζη.

Εκτός, όμως, από τις «απαγορευμένες» τροφές, ιδιαίτερη σημασία για τον ηλικιωμένο σκύλο μας έχουν και άλλα πράγματα, όπως η ποσότητα του φαγητού. Καθώς ο σκύλος μας μεγαλώνει, λοιπόν, ίσως χρειαστεί να του προσφέρουμε μικρότερες μερίδες φαγητού και πιο συχνά, διότι υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να χωνέψει το φαγητό τόσο εύκολα όσο όταν ήταν πιο μικρός σε ηλικία.

Επιπλέον, είτε δίνουμε ξηρά είτε υγρή τροφή, αυτή θα πρέπει αλλάξει σε ειδική τροφή για ηλικιωμένους σκύλους. Αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου μας.

Πότε θεωρείται ηλικιωμένος ο σκύλος μας

Η ηλικία αλλαγής εξαρτάται από τη φυλή του κάθε σκύλου. Ένας σκύλος που ανήκει σε μικρόσωμη φυλή θεωρείται ηλικιωμένος γύρω στα 8- 10 χρόνια του, οπότε τότε είναι η κατάλληλη περίοδος να αλλάξουμε τροφή. Ένας σκύλος, όμως, που ανήκει σε μεγαλόσωμη φυλή, θεωρείται ηλικιωμένος γύρω στα 6-8 χρόνια του. Άρα η αλλαγή τροφής πρέπει να γίνει τότε.

Σε κάθε περίπτωση, ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το κατοικίδιό μας είναι ο μόνος αρμόδιος να μας συμβουλέψει κατάλληλα καθώς γνωρίζει την υγεία του και το ιατρικό ιστορικό του.

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να περιορίσουμε τις θερμίδες που καταναλώνει ο σκύλος μας, καθώς μεγαλώνοντας μπορεί να πάρει πιο εύκολα βάρος λόγω της μειωμένης του δραστηριότητας.

Είναι σημαντικό να προτιμήσουμε τροφές με περισσότερες φυτικές ίνες, καθώς βοηθούν σε πιθανή δυσκοιλιότητα, τροφές με περισσότερα λιπαρά οξέα Ω3 που συντελούν στην καλή υγεία των αρθρώσεων, τροφές με χαμηλότερα επίπεδα φωσφόρου, καθώς τα υψηλά επίπεδα μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία των νεφρών, όπως και τροφές με χαμηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης, καθώς η υπερβολική πρωτεΐνη καταπονεί τα νεφρά και το συκώτι.

Επίσης, είναι σημαντικό να αποθηκεύουμε σωστά την ξηρά τροφή, ώστε να διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά της, ενώ αν δίνουμε στον σκύλο μας κονσέρβα ή μαγειρευτό φαγητό, θα πρέπει να το δίνουμε σε θερμοκρασία δωματίου και όχι σε θερμοκρασία ψυγείου, καθώς μπορεί να καταπονήσει τα δόντια του.

Τέλος, είναι προτιμότερο να ταΐζουμε τον ηλικιωμένο σκύλο μας σε ένα ήσυχο μέρος για να μπορεί να παραμένει ήρεμος χωρίς να υπάρχουν περισπασμοί, όπως και να χρησιμοποιούμε υπερυψωμένο μπολ φαγητού, αν θεωρούμε ότι δυσκολεύεται να σκύψει ή πάσχει από αρθρίτιδα.

Πηγή: petmou

