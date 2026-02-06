Από τον Μάρτιο οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Ποιοι και πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν

Την εφαρμοφή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Μιλώντας σe εκπομπή της ΕΡΤ η κα. Ράπτη τόνοσε ότι η πιλοτική φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά και σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει η καθολική εφαρμογή, έχοντας βασικό στόχο να διευκολύνει τις μητέρες να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Όπως είπε δικαιούχες είναι οι μητέρες που έχουν παιδί ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Οι μητέρες που είναι πλήρους απασχόλησης θα λάβουν 500 ευρώ για να αναθέσουν τη φροντίδα σε επιμελητή. Οι μητέρες που είναι μερικής απασχόλησης το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να ενταχθούν και οι άνεργες μητέρες λαμβάνοντας 300 ευρώ για τρεις μήνες ώστε αυτό το διάστημα να κάνουν τις απαραίτητες συναντήσεις για ανεύρεση εργασίας.

Διευκρίνισε επίσης ότι και οι μπαμπάδες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αλλά και οι παππούδες οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και έτσι να αμοίβονται για τη φύλαξη των εγγονιών τους.

Η κα. Ράπτη διευκρίνισε ότι η συμφωνία για τις ώρες που θα απασχολείται ο φροντιστής, θα γίνει με μεταξύ τους συνεννόηση, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η μητέρα.

Σημείωσε επίσης ότι κάθε επιμελητής έχει δικαίωμα να κρατάει μέχρι τρία παιδιά ταυτόχρονα, και το εισόδημα μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιές»

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσουν οnline σεμινάριο που θα προσφέρει απαραίτητη κατάρτιση.

Επίσης, απαιτείται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών είτε από ΕΚΑΒ, Ερυθρό Σταυρό είτε από άλλο πιστοποιημένο φορέα.

Ακόμα απαιτείται πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση τον πιστοποιητικών, ώστε το Μάρτιο οπότε και αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα, να τα καταθέσουν.

