Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες, 52 και 50 ετών για την υπόθεση των δύο νεκρών γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Αμφότερες οι δύο γυναίκες ήταν δηλωμένες ως εξαφανισμένες επί μήνες, αλλά τελικά είχαν δολοφονηθεί από τον 52χρονο που είχε συνεργό τον 50χρονο.

Οι δύο άνδρες διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο της πρώτης γυναίκας, 46 ετών, και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν, εξεταζόμενος προανακριτικά από τους αστυνομικούς, φέρεται να ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

Ρήγμα 200 μέτρων προκλήθηκε από την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό

Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ