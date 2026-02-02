search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:38
ΕΛΛΑΔΑ

02.02.2026 15:13

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

02.02.2026 15:13
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες, 52 και 50 ετών για την υπόθεση των δύο νεκρών γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Αμφότερες οι δύο γυναίκες ήταν δηλωμένες ως εξαφανισμένες επί μήνες, αλλά τελικά είχαν δολοφονηθεί από τον 52χρονο που είχε συνεργό τον 50χρονο.

Οι δύο άνδρες διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο της πρώτης γυναίκας, 46 ετών, και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν, εξεταζόμενος προανακριτικά από τους αστυνομικούς, φέρεται να ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

1 / 3