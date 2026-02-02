search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 12:37

Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ

02.02.2026 12:37
kosmimata (1)

Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα ο οποίος κατάφερε με απάτη να αρπάξει λίρες, κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 25.000 ευρώ από γυναίκα στην Πέλλα προχώρησε το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνεργός του απατεώνα κάλεσε την Κυριακή τη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Το ανυποψίαστο θύμα πείστηκε με αποτέλεσμα ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε να πάρει 5 χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη που έγινε προχθές (31 Ιανουαρίου 2026) σε περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο ημεδαπής γυναίκας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 5 χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Διαβάστε επίσης:

Χίος: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση χειμερινού κολυμβητή

Λασίθι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο, χειροπέδες και στους γονείς τους

Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

kammenos_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:20
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

1 / 3