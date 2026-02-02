Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ

Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα ο οποίος κατάφερε με απάτη να αρπάξει λίρες, κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 25.000 ευρώ από γυναίκα στην Πέλλα προχώρησε το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη που έγινε προχθές (31 Ιανουαρίου 2026) σε περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο ημεδαπής γυναίκας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 5 χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

