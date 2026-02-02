search
02.02.2026 10:24

Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα 

02.02.2026 10:24
XARTAETOS_KATHARADEYTERA

Άνοιξε χθες το Τριώδιο και πλέον ολοταχώς οδεύουμε για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που φέτος πέφτει Φεβρουάριο.

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026

Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.

Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία και το πρώτο τριήμερο της χρονιάς. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.

Ακολουθεί η αργία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, που φέτος πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Οι αργίες του 2026 που έρχονται

  • Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026
  • Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή)
  • Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 2025 (Δευτέρα – δεν είναι επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο)
  • Επέτειος του «Όχι» 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)
  • Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή)
  • Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2026 (Σάββατο)

