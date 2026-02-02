Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα 

Άνοιξε χθες το Τριώδιο και πλέον ολοταχώς οδεύουμε για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που φέτος πέφτει Φεβρουάριο.

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026

Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.

Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία και το πρώτο τριήμερο της χρονιάς. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.

Ακολουθεί η αργία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, που φέτος πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Οι αργίες του 2026 που έρχονται

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026

Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή)

Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 2025 (Δευτέρα – δεν είναι επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)

Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο)

Επέτειος του «Όχι» 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή)

Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2026 (Σάββατο)

