Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα 

Άνοιξε χθες το Τριώδιο και πλέον ολοταχώς οδεύουμε για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που φέτος πέφτει Φεβρουάριο.
Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.
Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία και το πρώτο τριήμερο της χρονιάς. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.
Ακολουθεί η αργία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, που φέτος πέφτει ημέρα Τετάρτη.
