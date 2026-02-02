Βιολάντα: Και νέες απεργίες για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες – Το «βαρύ» πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη

Με νέες κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόμενοι στα Τρίκαλα – αλλά και ευρύτερα στη χώρα – στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες της επιχείρησης και, παράλληλα, έχει προκαλέσει πολιτική σύγκρουση.

Για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα. «Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, τόνισε η ποινική μεταχείρηση των υπεύθυνων του εργαστασίου θα κριθεί από το πόσο είχαν προβλέψει το δυστύχημα. Όπως εξήγησε η δίωξη θα είναι κακουργηματική με ενδεχόμενο δόλο εάν οι υπεύθυνοι αγνόησαν τον κίνδυνο από την έντονη οσμή, ενώ ο πρώην διεθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας επανέλαβε ότι το προπάνιο έχει την ιδιότητα όταν γίνεται εξόρυξη να είναι άοσμο και μπορεί να δυεισδύσει από οπουδήποτε βρει χώρο.

Όπως είναι γνωστό, το αρχικό πόρισμα της Πυροσβεστικής – καθώς οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης, αλλά και για το τι είχαν δείξει προηγούμενοι έλεγχοι συνεχίζεται – αναφέρει ότι η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από πολύμηνη διαρροή προπανίου στο υπόγειο δίκτυο μεταφοράς του επικίνδυνου αερίου. «Η διαρροή ήταν πολύμηνη, με αποτέλεσμα το αέριο να διεισδύσει σε βάθος 25 μέτρων, στο υπόγειο εγκατάστασης της υδραντλίας…», σημειώνεται στο πόρισμα.

Το αδήλωτο υπόγειο

Το υπόγειο αυτό, όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε δηλώθηκε. Ούτε στα έγγραφα για την επέκταση της βιομηχανίας, που είχαν κατατεθεί πριν από τρία χρόνια στην αρμόδια πολεοδομία, ούτε στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ δεν διέθετε αισθητήρες ανίχνευσης αερίων, σύστημα πυρασφάλειας, σύστημα εξαερισμού, ούτε καν παράθυρο για την ανανέωση του αέρα.

«Το γεγονός αυτό μετέτρεψε το υπόγειο σε μια εν δυνάμει υπερ-βόμβα που απλά χρειάστηκε έναν μικρό σπινθήρα από την αντλία πίεσης νερού ώστε να τινάξει στον αέρα την πιο σύγχρονη εγκατάσταση του εργοστασίου και να κόψει με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο το νήμα ζωής των πέντε εργατριών που δούλευαν ακριβώς πάνω από το υπόγειο, στις ταινίες παραγωγής δίπλα στους φούρνους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Realnews, τον Φεβρουάριο του 2025 η ιδιοκτησία του εργοστασίου κατέθεσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας και εν γένει ασφάλειας στους χώρους εργασίας και παραγωγής του εργοστασίου, στο οποίο δεν υπήρχε ουδεμία αναφορά στο επίμαχο υπόγειο, στις υπέργειες δεξαμενές προπανίου, αλλά ούτε στις υπόγειες σωληνώσεις, ενώ το σχέδιο πυρασφάλειας έχει μείνει στα συρτάρια, καθώς, σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάθεσή του, ακόμα δεν υπάρχει γνωμοδότηση.

Επιχορήγηση

Σημειώνεται ότι η εταιρεία στις 21 Ιανουαρίου, λίγα 24ωρα δηλαδή πριν την έκρηξη, πήρε κρατική επιχορήγηση σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, τεχνικό εξοπλισμό και εργασίες για να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας, δεν πάρθηκαν. Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Mega Channel, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε την επιχορήγηση ύψους σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της «Βιολάντα». Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε αυτή η χρηματοδότηση.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο έγγραφο, ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ. Να σημειωθεί πως ο συνολικός χώρος της εγκατάστασης εκτείνεται σε 3.500 τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί επισήμως. Αντίθετα, ο χώρος του υπογείου που καταλαμβάνει άλλα 400 τετραγωνικά, θα άλλαζε βάσει νόμου την πυρασφάλεια της εγκατάστασης, θα υποχρέωνε σε πολλές περισσότερες παρεμβάσεις και ανανεώσεις με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα πυρόσβεσης, κόστος που είχε εκτιμηθεί κοντά στις 300.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Σε ποιες περιοχές επιμένουν οι βροχές και καταιγίδες (video)

Αίσιο τέλος στη Θεσσαλονίκη – Σώος ο 24χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές

Χωρίς ταξί Τρίτη και Τετάρτη η Αττική – Νέα 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ