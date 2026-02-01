Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

Οι έρευνες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έχουν σταματήσει προσωρινά λόγω του εμποτισμένου προπανίου στο υπέδαφος της εγκατάστασης, αλλά οι αποκαλύψεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το Mega, υπάρχουν νέα ερωτηματικά τόσο για την νομιμότητα της λειτουργίας του εργοστασίου, όσο και τις πιθανές παραλείψεις στον τομέα της πυρασφάλειας.

Η αποκάλυψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εταιρεία πρόσφατα, στις 21 Ιανουαρίου, λίγα 24ωρα δηλαδή πριν την έκρηξη, πήρε κρατική επιχορήγηση σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, τεχνικό εξοπλισμό και εργασίες για να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας, δεν πάρθηκαν. Το κόστος θα ήταν 300.000 ευρώ…

Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το κανάλι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε την επιχορήγηση ύψους σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της «Βιολάντα». Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε αυτή η χρηματοδότηση, αναζητώντας τυχόν παραλείψεις ή ατασθαλίες.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο έγγραφο, ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως ο συνολικός χώρος της εγκατάστασης εκτείνεται σε 3.500 τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί επισήμως. Αντίθετα, ο χώρος του υπογείου που καταλαμβάνει άλλα 400 τετραγωνικά, θα άλλαζε βάσει νόμου την πυρασφάλεια της εγκατάστασης, θα υποχρέωνε σε πολλές περισσότερες παρεμβάσεις και ανανεώσεις με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα πυρόσβεσης, κόστος που είχε εκτιμηθεί κοντά στις 300.000 ευρώ.

