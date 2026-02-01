search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 22:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 20:28

Πάρος: Εκτεταμένες πλημμύρες από βροχόπτωση – Επενέβησαν συνεργεία αποκατάστασης (Video-Photos)

01.02.2026 20:28
paros1

Βροχόπτωση σε συνδυασμό με φούσκωμα της θάλασσας λόγω ανέμων, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην Παροικία της Πάρου τα ξημερώματα της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου.

Η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής αλλά και ο ομώνυμος Ιερός Ναός πλημμύρισαν, καθώς μπήκαν νερά στο εσωτερικό της εκκλησίας. Επίσης στην πλατεία Βεντουρή, στα γύρω σοκάκια αλλά και στο εκκλησάκι της πλατείας εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, από το πρωί της Κυριακής, συνεργεία του Δήμου Πάρου και της Πυροσβεστικής αλλά και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων, εργάζονται πυρετωδώς ώστε να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που προκλήθηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο με προορισμό την Ρόδο επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω έντονων αναταράξεων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

gilfoil argyros 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

paok11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1: Εύκολη νίκη σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης

ice-agoraki
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο 5χρονος Λίαμ που είχε συλλάβει η αστυνομία μετανάστευσης, επέστρεψε σπίτι του

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τον δολοφονημένο 27χρονο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 22:08
violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

gilfoil argyros 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

paok11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1: Εύκολη νίκη σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης

1 / 3