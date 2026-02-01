Πάρος: Εκτεταμένες πλημμύρες από βροχόπτωση – Επενέβησαν συνεργεία αποκατάστασης (Video-Photos)

Βροχόπτωση σε συνδυασμό με φούσκωμα της θάλασσας λόγω ανέμων, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην Παροικία της Πάρου τα ξημερώματα της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου.

Η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής αλλά και ο ομώνυμος Ιερός Ναός πλημμύρισαν, καθώς μπήκαν νερά στο εσωτερικό της εκκλησίας. Επίσης στην πλατεία Βεντουρή, στα γύρω σοκάκια αλλά και στο εκκλησάκι της πλατείας εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, από το πρωί της Κυριακής, συνεργεία του Δήμου Πάρου και της Πυροσβεστικής αλλά και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων, εργάζονται πυρετωδώς ώστε να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που προκλήθηκαν.

