01.02.2026 19:33

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

01.02.2026 19:33
Τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς έχει δεχθεί νεαρός άνδρας που εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Πρόκειται για άνδρα που την περασμένη Δευτέρα είχε πέσει θύμα απαγωγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφός του, που κατέθεσε ότι τέσσερις άγνωστοι τον είχαν σύρει σε αυτοκίνητο. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι είχαν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση έχει διαστάσεις θρίλερ, ενώ στην περιοχή που βρέθηκε το πτώμα έχουν σπεύσει στελέχη του Ανθρωποκτονιών και ιατροδικαστής. Ηδη, έχουν περισυλλεγεί δύο κάλυκες. Μετά την αρπαγή δεν δηλώθηκε καμία απαίτηση από εκείνους που τον άρπαξαν. Εξετάζεται αν πρόκειται για υπόθεση απαγωγής που κάτι «πήγε στραβά» και οι δράστες σκότωσαν τον νεαρό ενώ οι προθέσεις τους ήταν λύτρα ή αν εξ αρχής τον άρπαξαν για να τον σκοτώσουν, άγνωστο για ποιο λόγο.

Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οικονομική άνεση. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν τα πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος και εξετάζονται τυχόν διαφορές που είχε.

