Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο με προορισμό την Ρόδο επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω έντονων αναταράξεων (Video)

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα προκαλούν προβλήματα και στην αεροπλοΐα.

Πτήση που αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση και προορισμό τη Ρόδο, αν και έφτασε στο νησί, δεν κατάφερε να προσγειωθεί και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω έντονων αναταράξεων, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Δημοκρατικής.

Βίντεο από επιβάτη της πτήσης ενώ σημειώνονται αναταράξεις

