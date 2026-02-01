«Ήρθε και από τη θάλασσα, ήρθε και από το ρέμα»: Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας από την κακοκαιρία (Videos/Photos)

Σοβαρά προβλήματα και καταστροφές προκάλεσε στην περιοχή του Αγιόκαμπου Λάρισας η σφοδρή κακοκαιρία που «σαρώνει» τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα ορμητικά νερά, που παρέσυραν πέτρες, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή.

Δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα, πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις.

Οι άνθρωποι, που είδαν για μια ακόμη φορά τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, βρίσκονται σε απόγνωση. Ιδιοκτήτης παντοπωλείου ξέσπασε κλάματα.

«Έχουμε πλημμυρίσει άλλες δύο φορές»

«Έρχεται και από τη θάλασσα, έρχεται και από το ρέμα. Δύο, δύο πληγές. Τι πάθαμε… Το μαγαζί μέσα ήταν με πράγματα, καταστράφηκε. Ξέρεις τι θα πει ένα μαγαζί φορτωμένο; Supermarket. Εγώ έχω και το παιδί, έξι χρονών, ανεβήκαμε πάνω, μας ανέβασε ο κουνιάδος μου και ο άντρας μου. (μας λένε) ”Ανεβείτε πάνω γιατί κάτω έχουμε ένα δωμάτιο”. Το ρέμα περνάει έτσι λες και είναι ο Πηνειός. Πάθαμε μεγάλη ζημιά για άλλη μία φορά. Εγώ ανέβηκα επάνω στο πάνω σπίτι της γιαγιάς. Έχουμε πλημμυρίσει άλλες δύο φορές. Αυτό τώρα είναι υπερβολικό πιο πολύ και από την άλλη φορά», δήλωσε στο Mega κάτοικος της περιοχής.

Οι εικόνες του larissanet αποτυπώνουν τη δύναμη της φύσης και το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού.

Η έντονη βροχόπτωση έλιωσε τα χιόνια στον Κίσσαβο, δημιουργώντας σαρωτικούς χειμάρρους που κατεβαίνουν με ορμή προς τον οικισμό, παρασύροντας πέτρες, ξύλα και άλλα υλικά στο πέρασμά τους.

Οι όγκοι νερού κατέληξαν στη θάλασσα, η οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων και του κυματισμού, «βγήκε» στη στεριά.

Σαντορίνη: Πλημμύρισαν οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κεντρικοί δρόμοι του νησιού σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Κάδοι, κλαδιά και αλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους χειμμάρους που δημιουργήθηκαν προκαλωντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστοσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει του νέου κύματος βροχοπτώσεων που αναμένονται να εκδηλωθούν αργά το βράδυ.

Χαμός και στην Πάρο

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην Πάρο.

Πλημμύρισε δρόμος στην Εύβοια από τα φουρτουνιασμένα κύματα

Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το evima.gr, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον παραλιακό δρόμο του Αλιβερίου, από Κάραβο προς Ρίφι, καθώς σημείο του δρόμου έχει πλημμυρίσει από την φουρτουνιασμένη θάλασσα που έχει βγει προς τα έξω.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι οδηγοί κατά την διέλευση του συγκεκριμένου δρόμου.

Μεσσηνία: Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά από κατολίσθηση

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, με την έντονη βροχόπτωση να οδηγεί σε πλημμύρες δρόμων στο Αργοστόλι.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της πόλης, όπου για μια ακόμη φορά ο δρόμος μετατράπηκε σε «λίμνη».

«Σφυροκοπά» τη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης -Τέντα προσγειώθηκε σε δρόμο

Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, με τον Βαρδάρη να «σαρώνει» πολλά σημεία στο πέρασμά του.

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου τεράστια τέντα ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση από την ΕΜΥ

Νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας στην οποία τονίζεται πως οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική θα συνεχιστρούν έως αργά τη νύχτα.

Οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση θα έχουν και διάρκεια και τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έως οκτώ με εννέα μποφόρ. Αναμένονται επίσης χαλαζοπτώσεις.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται μέσα στην ημέρα:

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (2/2) αναμένονται βροχές στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Στα λευκά Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τα τελευταία 24ωρα το σύνολο της χώρας με βροχές, καταιγίδες, έντυσε στα λευκά αρκετές περιοχές στα βόρεια, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγράψει το Forecast Weather, πυκνή χιονόπτωση έχει σημειωθεί τις τελευταίες ώρες στα βόρια της χώρας με την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Καστοριά και τη Φλώρινα.

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση αλυσίδων ή ειδικού τύπου ελαστικών.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Από τις 12:00 σήμερα (01-02-2026) άρση της προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Εγνατία οδό από Α/Κ Βενέτικου (150 χλμ) έως Α/Κ Παναγιάς (121 χλμ.).

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Γρεβενών-Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Της προσωρινής απαγόρευσης εξαιρούνται, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, οχήματα οδικής βοήθειας, φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα έργων και οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Π.Υ., Ε.Κ.Α.Β. κ.ά.).

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης, στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων (Επταχώρι), από το 96,5ο χλμ έως το 113,4ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ έως το 57ο χλμ.

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας (Α-27), στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ό χλμ.

Στην Εθνική Οδό Φλώρινας-Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ έως το 28ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Αετού-Νυμφαίου, από το 7ο χλμ έως το 9ο χλμ.

