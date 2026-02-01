Σαντορίνη: Πλημμύρισαν οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού, μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις (Videos)

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να πλημμυρήσουν κεντρικοί δρόμοι του νησιού σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Κάδοι, κλαδιά και αλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους χειμμάρους που δημιουργήθηκαν προκαλωντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστοσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει του νέου κύματος βροχοπτώσεων που αναμένονται να εκδηλωθούν αργά το βράδυ.

