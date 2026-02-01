search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 16:43
01.02.2026 15:48

Σαντορίνη: Πλημμύρισαν οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού, μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις (Videos)

01.02.2026 15:48
Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να πλημμυρήσουν κεντρικοί δρόμοι του νησιού σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Κάδοι, κλαδιά και αλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους χειμμάρους που δημιουργήθηκαν προκαλωντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστοσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει του νέου κύματος βροχοπτώσεων που αναμένονται να εκδηλωθούν αργά το βράδυ.

