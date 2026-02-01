search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 14:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 14:22

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό τροχαίο με νεκρό 44χρονο

01.02.2026 14:22
ekab new

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, στο ρεύμα εξόδο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και λίγο μετά τις 11:00, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. 

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του Status FM, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, όπου ο οδηγός του οχήματος εκσφεντονίστηκε και βρέθηκε μπροστά στη ρόδα του οχήματός του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-02-2026) στο 14 χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (ρεύμα εξόδου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος».

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: «Μη σας ξεγελά ο ήλιος, δεν έχει τελειώσει ακόμα» προειδοποιούν Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας και Καλλιάνος

Κτηνωδία στα Χανιά: Νεκρά περιστέρια στο κέντρο της πόλης μετά από πυροβολισμούς (Σκληρές εικόνες)

Κακοκαιρία: Στο «κόκκινο» η Αγιά Λάρισας – Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στα σπίτια (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Αποκρουστική η ανάρτηση του πρωθυπουργού την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό τροχαίο με νεκρό 44χρονο

alcaraz
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία – Νίκησε 3-1 σετ τον Τζόκοβιτς

kakokairia-123-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Μη σας ξεγελά ο ήλιος, δεν έχει τελειώσει ακόμα» προειδοποιούν Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας και Καλλιάνος – «Νέο πέρασμα» από την Αττική το βράδυ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 14:39
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Αποκρουστική η ανάρτηση του πρωθυπουργού την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό τροχαίο με νεκρό 44χρονο

1 / 3