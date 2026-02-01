Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό τροχαίο με νεκρό 44χρονο

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, στο ρεύμα εξόδο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και λίγο μετά τις 11:00, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του Status FM, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, όπου ο οδηγός του οχήματος εκσφεντονίστηκε και βρέθηκε μπροστά στη ρόδα του οχήματός του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-02-2026) στο 14 χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (ρεύμα εξόδου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος».

