Κακοκαιρία: «Μη σας ξεγελά ο ήλιος, δεν έχει τελειώσει ακόμα» προειδοποιούν Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας και Καλλιάνος – «Νέο πέρασμα» από την Αττική το βράδυ

Σε εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρωινές ώρες τη χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

Γιάννης Καλλιάνος, Σάκης Αρναούτογλου και Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια διαστήματα ακόμη και με ήλιο, όμως η κακοκαιρία δεν έχει περάσει.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν ήδη πολλές περιοχές, ενώ νέος γύρος φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στην Αττική. Την ίδια ώρα, για τον βόρειο Έβρο προβλέπεται παρατεταμένο επεισόδιο χειμωνιάτικου καιρού, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά, ενώ σε ορισμένες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παγετού.

Σάκης Αρναούτογλου: Παρατεταμένο χειμωνιάτικο επεισόδιο με χιόνια στον βόρειο Έβρο

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για έντονο και παρατεταμένο χειμωνιάτικο επεισόδιο στον βόρειο Έβρο από τη νύχτα προς Δευτέρα, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές και αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και παγετού.

Η ανάρτησή του:

Για την ευρύτερη περιοχή του βορείου Έβρου και ειδικά για τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας και τα ορεινότερα και βορειότερα τμήματα του δήμου Σουφλίου, η Δευτέρα δεν αφορά ένα σύντομο πέρασμα κακοκαιρίας, αλλά ένα παρατεταμένο επεισόδιο χειμωνιάτικου καιρού!

Μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής προς Δευτέρα, η εικόνα παραμένει σχετικά ήπια. Από τις 02:00 έως τις 04:00 μετά τα μεσάνυχτα, όμως, η θερμοκρασία θα πέσει απότομα προς το μηδέν αλλά και κάτω από το μηδέν.

Σε αυτή τη φάση, σε περιοχές όπως το Διδυμότειχο, η Ορεστιάδα, το Κουφόβουνο, το Σοφικό, καθώς και στα ανοίγματα προς Κυπρίνο και Ρήγιο, η βροχή ή το χιονόνερο μετατρέπεται σταδιακά σε καθαρή χιονόπτωση, με τις πρώτες δυσκολίες στις μετακινήσεις να είναι πιθανές.

Από τις 04:00 τα ξημερώματα και μετά, η εικόνα γίνεται καθαρά χειμωνιάτικη σε όλο τον βόρειο Έβρο. Η χιονόπτωση θα αφορά και τα πεδινά, τις πόλεις της Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου, αλλά και γύρω οικισμούς όπως Θούριο, Νεοχώρι, Λεπτή, Φυλάκιο και Πύθιο.

Το κύριο μέρος του επεισοδίου αναμένεται από τις πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι της Δευτέρας, με χιονόπτωση κατά διαστήματα ισχυρή και πιθανό στρώσιμο χιονιού.

Συνολικά, μέσα στη Δευτέρα αναμένονται 6 έως 10 εκατοστά χιονιού, τοπικά περισσότερα σε προάστια και αγροτικές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, όμως ο κύριος κίνδυνος μετατοπίζεται στον παγετό.

Δελτίο καιρού για όλη τη χώρα θα αναρτηθεί έως αργά το απόγευμα.

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου

Γιάννης Καλλιάνος: Προσοχή – Έρχονται νέες καταιγίδες στην Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί ότι τα διαστήματα ηλιοφάνειας δεν σημαίνουν λήξη της κακοκαιρίας, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος κύκλος βροχών και κατά τόπους ισχυρών καταιγίδων στην Αττική, με ανάγκη αυξημένης προσοχής στις μετακινήσεις.

Η ανάρτησή του:

Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες.

Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών φαινομένων.

Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει – Μένουν άλλες 24 ώρες»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται για τουλάχιστον ένα ακόμη 24ωρο, με μεγάλα ύψη βροχής να έχουν ήδη καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Για την Αττική προβλέπεται νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα, χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Η ανάρτησή του:

«Η κακοκαιρία δεν εχει τελειώσε! Μένουν άλλες 24 ώρες…»

Καλημέρα και καλό μήνα!

Μέγαλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί κυρίως στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά και τη Δυτική Αττική, ενώ προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε στεριά και σε θάλασσα.

Η κακοκαιρία σταδιακά θα μετατοπιστεί ανατολικά, ωστόσο ακολουθούν οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αύριο το πρωί, όπου η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί.

Αττική: νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά. Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

