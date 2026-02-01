Κτηνωδία στα Χανιά: Νεκρά περιστέρια στο κέντρο της πόλης μετά από πυροβολισμούς (Σκληρές εικόνες)

Αναστάτωση προκλήθηκε, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής, στην οδό Μπουνιαλή στο κέντρο των Χανίων, στο άκουσμα αεροβόλου όπλου και στο τραγικό θέαμα νεκρών περιστεριών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι στο πεζοδρόμιο κείτονταν τέσσερα νεκρά περιστέρια και δυο τραυματισμένα.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της κτηνιατρικής εξέτασης

Οι αστυνομικοί παρέλαβαν τα πτηνά προκειμένου να τα μεταφέρουν για κτηνιατρική εξέταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρονται να χτυπήθηκαν τα περιστέρια εξετάζουν οι Αρχές.

