Κακοκαιρία: Στο «κόκκινο» η Αγιά Λάρισας – Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στα σπίτια, «βροχή» τα προβλήματα και σε άλλες περιοχές (Videos)

Εικόνες βιβλικής καταστροφής παρουσιάζει ο Δήμος Αγιάς στη Λάρισα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει από το πρωί τη χώρα.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Αγιόκαμπο και τη Βελίκα, όπου τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε σπίτια και αυλές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές για μια ακόμη φορά με τους ανθρώπους να βρίσκονται σε απόγνωση.

Ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.

Τα πλάνα από τις περιοχές δείχνουν δρόμους πλημμυρισμένους, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Η έντονη βροχόπτωση έλιωσε τα χιόνια στον Κίσσαβο, δημιουργώντας σαρωτικούς χειμάρρους που κατεβαίνουν με ορμή προς τον οικισμό, παρασύροντας πέτρες, ξύλα και άλλα υλικά στο πέρασμά τους.

Οι όγκοι νερού κατέληξαν στη θάλασσα, η οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων και του κυματισμού, «βγήκε» στη στεριά.

Το νερό μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια και εισχώρησε σε κατοικίες μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με τους κατοίκους να προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και πιθανών κινδύνων για τους κατοίκους.

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση από την ΕΜΥ

Νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας στην οποία τονίζεται πως οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική θα συνεχιστρούν έως αργά τη νύχτα.

Οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση θα έχουν και διάρκεια και τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έως οκτώ με εννέα μποφόρ. Αναμένονται επίσης χαλαζοπτώσεις.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται μέσα στην ημέρα:

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (2/2) αναμένονται βροχές στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Υπερχείλισε το ρέμα στα Σπάτα

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα, υπερχείλησε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το νερό πέρασε πάνω από τον δρόμο και η αστυνομία απαγόρευσε τη διέλευση των οχημάτων.

Οδοφράγματα στη Γλυφάδα

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από περίπου 11 ημέρες.

Οι Αρχές βρίσκονται επί ποδός ώστε να αποφευχθεί νέα τραγωδία όπως συνέβη στις 21 Ιανουαρίου όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης, φερτών υλικών και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή μίας 56χρονης γυναίκας.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, με στόχο να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Αλλά και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει αναχώματα έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα ισχυρή βροχόπτωση.

Πλημμύρισε δρόμος στην Εύβοια από τα φουρτουνιασμένα κύματα

Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το evima.gr, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον παραλιακό δρόμο του Αλιβερίου, από Κάραβο προς Ρίφι, καθώς σημείο του δρόμου έχει πλημμυρίσει από την φουρτουνιασμένη θάλασσα που έχει βγει προς τα έξω.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι οδηγοί κατά την διέλευση του συγκεκριμένου δρόμου.

Μεσσηνία: Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά από κατολίσθηση

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

«Σφυροκοπά» τη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης -Τέντα προσγειώθηκε σε δρόμο

Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, με τον Βαρδάρη να «σαρώνει» πολλά σημεία στο πέρασμά του.

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου τεράστια τέντα ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κεντρική Μακεδονία: Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία, έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Το 112 μάλιστα έχει ηχήσει σε περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας.,

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωνστην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως χθες Σάββατο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

