Λιβανός κατά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ: Επιδίδονται σε διαγωνισμό λαϊκισμού, δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία εναντίον μου 

Για διαγωνισμό λαϊκισμού κατηγορεί ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που κατέθεσαν πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής σε βάρος του και της Φωτεινής Αραμπατζή.

«ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με χρόνιες στρεβλώσεις και κατάφερα να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς παραγωγούς 70 εκατ. ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τα έβαλα με τους καταχραστές ονδθλίων και αυτοί με επικήρυξαν, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν εμένα και την οικογένεια μου», πρόσθεσε.

Ο ίδιος κάλεσε τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να σκεφτούν «τη ζημία που προκαλούν στον αγροτικό κόσμο» και την «ελληνική κοινωνία» με «τη λαϊκιστική στάση τους».

«Είμαι στη διάθεση τους, αν αποσύρουν τις αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος μου. Να τους εξηγήσω την επιτυχημένη προσπάθεια που κάναμε το 2021 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, δεν δέχομαι, όμως το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων ευνοεί τους αδίκους. Ειδικά για όλους εμάς που ήμασταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», κατέληξε.

Πυρά από την αντιπολίτευση για το κυβερνητικό «όχι» σε προανακριτική

Η απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, την οποία έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την αποδοχή τόσο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ όσο και του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. «Δεν υπάρχουν δεδομένα που να οδηγούν στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, συνεπώς η απάντηση της κυβνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «έπειτα από ένοχη σιωπή πέντε ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ενώ στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι ως εποπτεύων της ΕΥΠ είχε υπογράψει τις επισυνδέσεις 11 προσώπων που παράλληλα στοχοποιήθηκαν από το predator ανάμεσα τους και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μαρινάκης τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα», προσθέτει, για να σχολιάσει καταληκτικά απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια, κ. Μαρινάκη».

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκάλυψη

Αντιδρώντας στην άρνηση της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ την κατηγόρησε για νέα απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου, αναφέροντας ότι «το “όχι” της κυβέρνησης στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης. Αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις και ευνοϊκή μεταχείριση, που είχε αποτέλεσμα τη ζημία σε ευρωπαϊκούς πόρους. Βγάζουν μόνοι τους «πόρισμα» εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί.

Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική. Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Δεν πρόκειται για “διαχρονικές παθογένειες”, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως».

ΚΚΕ: Να παύσει κάθε δίωξη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Tην «άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων», ζητάει, με επίκαιρη ερώτηση που απευθύνει στον υπουργό Δικαιοσύνης, η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Είναι σαφές ότι αστικό κράτος και κυβέρνηση προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν «σιγή νεκροταφείου», να τρομοκρατήσουν όσους διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν από τη δουλειά τους, όταν τους κατακλέβουν και δεν μπορούν να επιβιώσουν, καταγγέλλει η κ. Κομνηνάκα και τονίζει ότι την ώρα που ακολουθείται ο δρόμος των διώξεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το ίδιο αστικό κράτος αποδεικνύεται επιλεκτικά ανίκανο για την πρόληψη των ζωονόσων και την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων που οδηγούν στον αφανισμό.

Η βουλευτής καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης να ενημερώσει τη Βουλή ποια μέτρα θα λάβει ώστε:

Να παύσει κάθε δίωξη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025-2026 σε ολόκληρη τη χώρα και να τεθεί στο αρχείο κάθε σχετική υπόθεση που είναι σε εξέλιξη.

Να καταργηθεί το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες.

Όπως επισημαίνει η κ. Κομνηνάκα, «συνεχίζονται όλο το τελευταίο διάστημα οι διώξεις σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών. Στέλνονται κατά δεκάδες κλήσεις σε εκατοντάδες αγρότες σε όλη τη χώρα για την παροχή εξηγήσεων (στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης) για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2025-2026, για το αδίκημα της “παρακώλυσης συγκοινωνιών”. Μάλιστα, καλούνται και ιδιοκτήτες των ΙΧ που, με βάση τα όσα επικαλείται η αστυνομία, κατέγραψαν τις πινακίδες τους στο σημείο. Την ίδια ώρα που προκλητικά παραμένει στο αρχείο το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών, που “προστατεύονται” από την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη και απαλλάσσονται πολιτικά πρόσωπα είτε για το “φαγοπότι” του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για το έγκλημα στα Τέμπη, κλιμακώνεται η καταστολή απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις για “παρακώλυση συγκοινωνιών”».

Η στάση αυτή δεν είναι τυχαία, αναφέρει η βουλευτής του ΚΚΕ η οποία σημειώνει ότι «παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται στα πλαίσια της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, με σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώματος των βιοπαλαιστών αγροτών αλλά και κτηνοτρόφων να ζήσουν με ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να συνεχίσουν να εξασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί το νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν χτίσει χέρι-χέρι όλες οι κυβερνήσεις, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, για να τρομοκρατήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, να φιμώσει τον μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών-κτηνοτρόφων-αλιέων».

Νέα Αριστερά: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά σημειώνει πως «η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, αρνείται τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κ.κ. Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούμενη «έλλειψη στοιχείων», ενώ έχει υπερψηφίσει την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ για την ίδια υπόθεση».

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά: ενδείξεις για τους βουλευτές, «καμία ένδειξη» για τους υπουργούς. Πόσο γρήγορα εξανεμίσθηκαν οι δηλώσεις εμπλεκομένων ότι θέτουν τον εαυτό τους, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση; Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, τότε γιατί φοβάται η κυβέρνηση την Προανακριτική; Ακόμη πιο κραυγαλέο είναι το οξύμωρο στην περίπτωση Καραμανλή: η κυβερνητική πλειοψηφία υπερψήφισε την άρση ασυλίας του για την ίδια υπόθεση, αλλά αρνείται κάθε διερεύνηση για τον τότε αρμόδιο υπουργό κ. Λιβανό. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να επιμένει στη διερεύνηση του σκανδάλου, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς συμψηφισμούς», προσθέτει.

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» ΝΔ στην πρόταση για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή – Επιβεβαίωσε ο Μαρινάκης

Κεραμέως για 4ημερη εργασία: «Τα ωραία τα λόγια, τα ανεφάρμοστα»

Καστανίδης: Ο Ανδρουλάκης από το 2023 το λέει με όλους τους τρόπους ότι δεν με θέλει στο ΠΑΣΟΚ