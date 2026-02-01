Σε πλήρη εξέλιξη η σφοδρή κακοκαιρία – Κόκκινος συναγερμός σε επτά περιοχές και κατολισθήσεις στη Μεσσηνία (Video)

Με βροχόπτωση από τα ξημερώματα, η Αττική προστίθεται στο σκηνικό των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται μέχρι και τη Δευτέρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Δελτίο Πρόγνωσης της ΕΜΥ.

Πελοπόννησος και Αρκαδία βρίσκονται ήδη στο πρώτο μέτωπο, ενώ ανάπαυλα αναμένεται πριν ξεκινήσει το «δεύτερο κύμα από αργά το απόγευμα που θα συνοδεύεται από ισχυρότατες ριπές ανέμων.

Στην Αττική, αναμένονται δύο φάσεις κακοκαιρίας, ήδη η πρώτη ξεκίνησε από τις 6:00 με διάρκεια έως τις 10:00 και το απόγευμα προς βράδυ, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Πάνω από 3.60 χιλιοστά βροχής την ώρα, παρατηρούνται ήδη στην Αγία Παρασκευή, στο Μαρούσι, στη Μαλακάσα, ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπεράστηκαν στα Βίλια και στον Ωρωπό.

Πελοπόννησος, Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο, βρίσκονται στο «κόκκινο». Σε πολλές περιοχές τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έντασης έως 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η «πορτοκαλί προειδοποίηση» ισχύει για τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη την Ήπειρο, την Μακεδονία και τη Στερεά, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας.

Μεσσηνία: Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά από κατολίσθηση

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Την ίδια ώρα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ισχυρή βροχόπτωση κατηγορίας 4

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Πιο αναλυτικά:

Στην Πελοπόννησο τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα ( κόκκινη προειδοποίηση ).

). Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα ( κόκκινη προειδοποίηση ).

). Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα ( πορτοκαλί προειδοποίηση ).

). Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες ( πορτοκαλί προειδοποίηση ).

). Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι ( πορτοκαλί προειδοποίηση ).

). Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα ( πορτοκαλί προειδοποίηση ).

). Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

«Βροχή» από 112

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν από χθες με μηνύματα 112 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Θεσσαλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κρήτης μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/o5xlGjPmWA



⛈️ Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες



❗️Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και… pic.twitter.com/BR7TPOLrvP — Civil Protection GR (@CivPro_GR) January 31, 2026

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

