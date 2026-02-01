Εργοστάσιο Βιολάντα: «Σου μυρίζει κάτι σαν υγραέριο;» – Ο αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την έκρηξη και τη φονική πυρκαγιά που στέρησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Τρεις ώρες πριν από τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, εργαζόμενος ενημέρωσε υπεύθυνο του εργοστασίου για «μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο»!

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ, ο υπεύθυνος τού απάντησε ότι πιθανότατα πρόκειται για αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μία από τις αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκε της πρώτης ειδοποίησης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 03:56 τα ξημερώματα.

«Τη μυρωδιά την είχα αντιληφθεί περίπου δέκα φορές»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η οσμή δεν εμφανίστηκε μόνο τη νύχτα της έκρηξης. Ο εργαζόμενος κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκεκριμένο πόστο, είχε αντιληφθεί περίπου 10 φορές έντονη μυρωδιά υγραερίου στον χώρο της λάντζας.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα ήταν γνωστό και σε άλλους εργαζόμενους, όμως ο διευθυντής παραγωγής είχε αποδώσει την οσμή είτε σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου είτε σε άλλες τεχνικές αιτίες.

Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία του υπεύθυνου βάρδιας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής, φέρεται να κατέθεσε πως αντιλαμβανόταν τη μυρωδιά κατά διαστήματα για περίπου έναν μήνα πριν την έκρηξη.

Μάλιστα, επισήμανε πως τον διαβεβαίωναν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και ότι η οσμή σχετιζόταν είτε με την πλήρωση καυσίμου στις δεξαμενές είτε με το πλυντήριο στη λάντζα.

Ο υπεύθυνος βάρδιας κατέθεσε ακόμη ότι είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα τον διευθυντή παραγωγής, τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και τον υδραυλικό του εργοστασίου. Παρά τις ενημερώσεις, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική ενέργεια ελέγχου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η διαρροή δεν υπήρξε μόνο τον τελευταίο μήνα, αλλά τέσσερις με πέντε μήνες πριν από τη φονική έκρηξη.

Οι αναφορές για έντονη οσμή ήταν πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

