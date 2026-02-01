search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 10:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 08:51

Εργοστάσιο Βιολάντα: «Σου μυρίζει κάτι σαν υγραέριο;» – Ο αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

01.02.2026 08:51
violanta-1-2

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την έκρηξη και τη φονική πυρκαγιά που στέρησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Τρεις ώρες πριν από τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, εργαζόμενος ενημέρωσε υπεύθυνο του εργοστασίου για «μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο»!

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ, ο υπεύθυνος τού απάντησε ότι πιθανότατα πρόκειται για αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μία από τις αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκε της πρώτης ειδοποίησης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 03:56 τα ξημερώματα.

«Τη μυρωδιά την είχα αντιληφθεί περίπου δέκα φορές»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η οσμή δεν εμφανίστηκε μόνο τη νύχτα της έκρηξης. Ο εργαζόμενος κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκεκριμένο πόστο, είχε αντιληφθεί περίπου 10 φορές έντονη μυρωδιά υγραερίου στον χώρο της λάντζας.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα ήταν γνωστό και σε άλλους εργαζόμενους, όμως ο διευθυντής παραγωγής είχε αποδώσει την οσμή είτε σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου είτε σε άλλες τεχνικές αιτίες.

Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία του υπεύθυνου βάρδιας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής, φέρεται να κατέθεσε πως αντιλαμβανόταν τη μυρωδιά κατά διαστήματα για περίπου έναν μήνα πριν την έκρηξη.

Μάλιστα, επισήμανε πως τον διαβεβαίωναν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και ότι η οσμή σχετιζόταν είτε με την πλήρωση καυσίμου στις δεξαμενές είτε με το πλυντήριο στη λάντζα.

Ο υπεύθυνος βάρδιας κατέθεσε ακόμη ότι είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα τον διευθυντή παραγωγής, τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και τον υδραυλικό του εργοστασίου. Παρά τις ενημερώσεις, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική ενέργεια ελέγχου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η διαρροή δεν υπήρξε μόνο τον τελευταίο μήνα, αλλά τέσσερις με πέντε μήνες πριν από τη φονική έκρηξη.

Οι αναφορές για έντονη οσμή ήταν πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Διαβάστε επίσης:

Το ατύχημα του Νοεμβρίου και τα κενά στους ελέγχους πριν από την έκρηξη στη Βιολάντα

Καιρός: Οι περιοχές που θα σαρώσει η κακοκαιρία την Κυριακή – Σε δύο φάσεις θα «χτυπήσει» την Αττική, «βροχή» τα 112

Ιερά Οδός: Βίντεο από τον μπασκετμπολίστα που μπήκε στις γραμμές του τρένου και οδηγούσε μεθυσμένος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Τι τηλεθέαση έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το πρωί;

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για 3ο συνεχόμενο έτος – Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

megali_ximaira
MEDIA

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Απόψε το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο

potamia
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έκθεση: Μείωση των ποταμών στα Βαλκάνια μέσα σε 13 χρόνια – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

SINEDRIO+PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματική κρίση πυροδοτεί η Χαριλάου μετά τα γκάλοπ κόλαφο - Επιθέσεις σε «εσωτερικούς εχθρούς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 10:12
mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Τι τηλεθέαση έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το πρωί;

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για 3ο συνεχόμενο έτος – Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

1 / 3