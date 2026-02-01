search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026
01.02.2026

Ιερά Οδός: Βίντεο από τον μπασκετμπολίστα που μπήκε στις γραμμές του τρένου και οδηγούσε μεθυσμένος

01.02.2026
autokinito1

Χειροπέδες στον 28χρονο Αμερικανό μπασκετμπολίστα της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών πέρασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος παίκτης της Α2 κατηγορίας φέρεται να μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα στις γραμμές του τρένου και να διέγραψε μια πορεία περίπου 300 μέτρων.

Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει σε μεγάλη έκταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Δείτε το βίντεο:

Ο άνδρας συνελήφθη και, όπως προέκυψε, πέραν της προκλητικής συμπεριφοράς του, δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα. Επιπλέον οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς σε έλεγχο που του έγινε το ποσοστό αλκοόλης κατά την 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.

