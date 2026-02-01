Ιερά Οδός: Βίντεο από τον μπασκετμπολίστα που μπήκε στις γραμμές του τρένου και οδηγούσε μεθυσμένος

Χειροπέδες στον 28χρονο Αμερικανό μπασκετμπολίστα της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών πέρασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος παίκτης της Α2 κατηγορίας φέρεται να μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα στις γραμμές του τρένου και να διέγραψε μια πορεία περίπου 300 μέτρων.

Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει σε μεγάλη έκταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Δείτε το βίντεο:

Ο άνδρας συνελήφθη και, όπως προέκυψε, πέραν της προκλητικής συμπεριφοράς του, δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα. Επιπλέον οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς σε έλεγχο που του έγινε το ποσοστό αλκοόλης κατά την 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Αδήλωτο στην Πολεοδομία το υπόγειο στο εργοστάσιο σύμφωνα με έγγραφο της Πολεοδομίας (Video)

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)