Τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Αδήλωτο στην Πολεοδομία το υπόγειο στο εργοστάσιο σύμφωνα με έγγραφο της Πολεοδομίας (Video)

Σοβαρές παραλείψεις ήρθαν, το Σάββατο (31/1), στο φως σχετικά με την τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα», καθώς τα επίσημα έγγραφα της Πολεοδομίας δείχνουν ότι το υπόγειο του εργοστασίου ήταν αδήλωτο.

Ειδικότερα, στον χώρο αυτόν, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες και οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες, εντοπίζονται τώρα κρίσιμα ζητήματα νομιμότητας. Η διευρυμένη εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποδώσει ευθύνες στις αρμόδιες υπηρεσίες και να εντοπίσει τυχόν εγκληματικά λάθη στην ασφάλεια και την αδειοδότηση της εγκατάστασης.

Το αδήλωτο υπόγειο και τα έγγραφα του 2018

Ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Πολεοδομίας από το 2018 εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Στο συγκεκριμένο χαρτί, το πεδίο στο οποίο έπρεπε να δηλωθεί η ύπαρξη υπογείου παραμένει κενό. Η έγκριση δόμησης που εκδόθηκε εκείνη τη χρονιά για την επέκταση του κτηρίου δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε υπόγειο χώρο.

Παρά την έλλειψη αυτή στα χαρτιά, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι στον χώρο υπήρχε εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Το γεγονός αυτό περιπλέκει την κατάσταση και φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων.

Οι έρευνες για τη διαρροή και η στάση της «Βιολάντα»

Επισημαίνεται ότι οι Αρχές προγραμματίζουν εκσκαφές για τη Δευτέρα (2/2) με στόχο τον εντοπισμό του ακριβούς σημείου από όπου ξεκίνησε η διαρροή προπανίου.

Την ίδια στιγμή, οι καταγγελίες πρώην εργαζομένων για τις συνθήκες στη «Βιολάντα» πληθαίνουν. Η εταιρεία από την πλευρά της χαρακτηρίζει τα λεγόμενα αυτά ως «φήμες και αβάσιμες ερμηνείες». Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, ζήτησε να υπάρξει σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι προειδοποιήσεις του 2020

Το ζήτημα των ελέγχων αφορά σε πέντε διαφορετικές υπηρεσίες. Η Πολεοδομία ευθύνεται για τη νομιμότητα των κτηρίων και τις επεκτάσεις, ενώ η Περιφέρεια εκδίδει την άδεια λειτουργίας και ελέγχει τις σωληνώσεις. Ακόμα, η Πυροσβεστική έχει την ευθύνη για την πυρασφάλεια και η Επιθεώρηση Εργασίας για τις συνθήκες δουλειάς, με τον ΕΦΕΤ να ελέγχει το υγειονομικό κομμάτι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Περιφέρεια είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2020 για ελλείψεις ασφαλείας στις δεξαμενές προπανίου και παραβιάσεις αποστάσεων. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε πως η κατάσβεση συνεχίζεται με μεγάλη προσοχή για να μην αλλοιωθούν τα ευρήματα και να αποφευχθεί νέα έκρηξη λόγω των αερίων.

