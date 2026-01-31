search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 22:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 21:48

Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)

31.01.2026 21:48
epeisodia11

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/01) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα αντιεξουσιαστών είχε συγκεντρωθεί πλησίον του μνημείου του Λευκού Πύργου για να εμποδίσει συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης Ιερός Λόχος με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Τη στιγμή που οι αντιεξουσιαστές επέστρεφαν προς το μνημείο της Καμάρας για να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση τους προκλήθηκε ένταση με την Αστυνομία.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων αντιεξουσιαστών.

Διαβάστε επίσης:

«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει από τα ξημερώματα τη χώρα – Ισχυρές βροχές με «μεγάλη διάρκεια» προβλέπει η ΕΜΥ

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο

«Βιολάντα»: Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες, μιλά η εταιρία σε σημερινή της ανακοίνωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

DANIA-11
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη» – Τεράστια διαδήλωση στην Κοπεγχάγη ενάντια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

epeisodia11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)

koutsoumpas_0412_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Επανεκλέχθηκε ο Κουτσούμπας στη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

GRAMMES_TRENO_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα - Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 22:51
kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

DANIA-11
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη» – Τεράστια διαδήλωση στην Κοπεγχάγη ενάντια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

1 / 3