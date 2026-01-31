Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/01) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα αντιεξουσιαστών είχε συγκεντρωθεί πλησίον του μνημείου του Λευκού Πύργου για να εμποδίσει συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης Ιερός Λόχος με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Τη στιγμή που οι αντιεξουσιαστές επέστρεφαν προς το μνημείο της Καμάρας για να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση τους προκλήθηκε ένταση με την Αστυνομία.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων αντιεξουσιαστών.

