«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει από τα ξημερώματα τη χώρα – Ισχυρές βροχές με «μεγάλη διάρκεια» προβλέπει η ΕΜΥ

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο Κυριακή.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

γ. Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ ΠΕ Χαλκιδικής

Συνεδριάζει αυτήν την ώρα εκτάκτως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της ΠΕ Χαλκιδικής, λόγω και της έκδοσης του Εκτάκτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των εμπλεκόμενων/συνεργαζόμενων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από τα επερχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τσατραφύλλιας: Τις πρώτες πρωινές ώρες θα «χτυπήσει» την Αττική

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί».

Όπως αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι:

-Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι.

-Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

-Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

-Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευννοεί η τοπογραφία.

-H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία».

Οδηγίες αυτοπροστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει στους πολίτες:

– Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, καθώς και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

– Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν πεζή ή με αυτοκίνητο τις διασταυρώσεις δρόμων με χειμάρρους (ιρλανδικές διαβάσεις).

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

– Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μίας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

– Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

– Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.

– Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.

– Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

– Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

– Να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

– Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων.

