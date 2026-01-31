Κακοκαιρία: Την Κυριακή θα «χτυπήσει» την Αττική – Έρχονται χιόνια, καταιγίδες, χαλάζι και στροβίλους, ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ισχυρές καταιγίδες διαρκείας που θα συνοδεύονται από χαλάζι, κεραυνούς, ακόμη και στροβίλους, καθώς και πολλές χιονοπτώσεις, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου «κύματος» κακοκαιρίας, που αναμένεται να ξεσπάσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία από το βράδυ του Σαββάτου (31/01) με την ΕΜΥ να προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο καιρού για επικίνδυνα φαινόμενα, θέτοντας επτά περιφέρειες της χώρας σε «κόκκινο» συναγερμό.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η Αττική από νωρίς το πρωί της Κυριακής, με τα ύψη βροχής να είναι ωστόσο μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία, όπως επισημαίνει σε νέα ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το πρωί της Δευτέρας.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

-Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι.

-Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

-Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

-Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευννοεί η τοπογραφία.

-H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία».

