31.01.2026 15:24

Κακοκαιρία: Την Κυριακή θα «χτυπήσει» την Αττική – Έρχονται χιόνια, καταιγίδες, χαλάζι και στροβίλους, ανάρτηση Τσατραφύλλια

31.01.2026 15:24
kakokairia_new

Ισχυρές καταιγίδες διαρκείας που θα συνοδεύονται από χαλάζι, κεραυνούς, ακόμη και στροβίλους, καθώς και πολλές χιονοπτώσεις, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου «κύματος» κακοκαιρίας, που αναμένεται να ξεσπάσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία από το βράδυ του Σαββάτου (31/01) με την ΕΜΥ να προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο καιρού για επικίνδυνα φαινόμενα, θέτοντας επτά περιφέρειες της χώρας σε «κόκκινο» συναγερμό.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η Αττική από νωρίς το πρωί της Κυριακής, με τα ύψη βροχής να είναι ωστόσο μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία, όπως επισημαίνει σε νέα ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το πρωί της Δευτέρας.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

-Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι.

-Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

-Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

-Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευννοεί η τοπογραφία.

-H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία».

audi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες, μιλά η εταιρία σε σημερινή της ανακοίνωση

usa11
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τραμπ, Μασκ και Μπιλ Γκέιτς στα τελευταία έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Επστάιν

kalamas (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς – Καταστροφές σε καλλιέργειες, φόβος για την αυριανή κακοκαιρία (Video)

grammelis_ouggarezos
MEDIA

Γραμμέλη για Ουγγαρέζο: «Έχει χαλάσει και φιλίες, έχει κλείσει και σπίτια – Καταργεί τις δημόσιες σχέσεις»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

