31.01.2026 16:59
31.01.2026 15:11

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» σε 5 οπαδούς του ΠΑΟΚ

31.01.2026 15:11
PAOK_TOUMPA

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη οι κηδείες των πέντε εκ των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία μετά το τραγικό δυστύχημα λίγο έξω από το Λουγκόζ.

Το τελευταίο αντίο στους πέντε από τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ είπαν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο (31/01).

Στις περιοχές όπου τελέστηκαν οι νεκρώσιμες ακολουθίες (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Δήμος Βόλβης) το κλίμα ήταν βαρύ, καθώς κανείς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το πόσο τραγικά και άδικα έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του Δικέφαλου, με την είδηση του θανάτου τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Την Παρασκευή (30/1) πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των άλλων δύο από τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικέφαλου.

audi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες, μιλά η εταιρία σε σημερινή της ανακοίνωση

usa11
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τραμπ, Μασκ και Μπιλ Γκέιτς στα τελευταία έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Επστάιν

kalamas (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς – Καταστροφές σε καλλιέργειες, φόβος για την αυριανή κακοκαιρία (Video)

grammelis_ouggarezos
MEDIA

Γραμμέλη για Ουγγαρέζο: «Έχει χαλάσει και φιλίες, έχει κλείσει και σπίτια – Καταργεί τις δημόσιες σχέσεις»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

