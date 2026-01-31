Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» σε 5 οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη οι κηδείες των πέντε εκ των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία μετά το τραγικό δυστύχημα λίγο έξω από το Λουγκόζ.

Το τελευταίο αντίο στους πέντε από τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ είπαν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο (31/01).

Στις περιοχές όπου τελέστηκαν οι νεκρώσιμες ακολουθίες (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Δήμος Βόλβης) το κλίμα ήταν βαρύ, καθώς κανείς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το πόσο τραγικά και άδικα έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του Δικέφαλου, με την είδηση του θανάτου τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Την Παρασκευή (30/1) πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των άλλων δύο από τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικέφαλου.

