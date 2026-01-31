«Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα από αυτοψίες και τα έγγραφα – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τη φονική έκρηξη

Σε δύο βασικούς άξονες επικεντρώνονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» μετά από εισαγγελική εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις Αρχές να εξετάζουν αφενός το τεχνικό σκέλος της έκρηξης και αφετέρου τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με τις άδειες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εισαγγελική έρευνα για τη φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενος, είναι πλέον διευρημένη καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν κρίσιμα ευρήματα που προκύπτουν τόσο από τις αυτοψίες όσο και από υπηρεσιακά έγγραφα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με πραγματογνώμονες, προχώρησε σε ελέγχους του δικτύου σωληνώσεων με υγρό άζωτο, διαπιστώνοντας πολύμηνη διαρροή προπανίου.

Μετά από εξειδικευμένους ελέγχους, εντοπίστηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε σε τομή και εκσκαφή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του υπεδάφους.

Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος νέας έκρηξης.

Τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φαίνεται να μετακινήθηκε μέσω του εδάφους σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και να εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Οι οπές, τα ερωτήματα για τις άδειες και οι ευθύνες

Σε φωτογραφικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews από το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, διακρίνονται τέσσερις οπές, μέσω των οποίων το προπάνιο διείσδυσε και συσσωρεύτηκε στον χώρο.

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν και από έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019, έγινε αυτοψία στο εργοστάσιο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν συμβατή με την κείμενη νομοθεσία.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Την ίδια ημέρα, η Περιφέρεια απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών.

Με βάση τα παραπάνω, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα:

Γιατί η εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση των δεξαμενών πριν λάβει προσωρινή άδεια λειτουργίας;

Διενεργήθηκε επανέλεγχος ή δεύτερη αυτοψία από την Περιφέρεια;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στη μονάδα;

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι το χειροκίνητο μηχάνημα ανίχνευσης έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα. Το προπάνιο πιθανότατα να διοχετεύτηκε μέσω των ομβρίων υδάτων στο έδαφος και από κει να αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Αδήλωτο τo υπόγειο

Για πρώτη φορά μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αποκάλυψε ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν είχε δηλωθεί στις οικοδομικές μελέτες από το 2007.

Όπως ανέφερε, η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 2007 χωρίς καμία αναφορά σε υπόγειο χώρο, ενώ έκτοτε εκδόθηκαν άλλες επτά άδειες, χωρίς, όπως φαίνεται, να δηλωθεί ποτέ το υπόγειο, παρά το γεγονός ότι συνολικά έχουν εκδοθεί 18 άδειες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στον χώρο παραμένουν μεταλλικά συντρίμμια και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρχαν αισθητήρες αερίων, με το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να μην εντοπίζει τέτοιους στο υπόγειο.

Το έγγραφο του 2025

Ακόμη περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν και από άλλο έγγραφο της Περιφέρειας το 2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο Βιολάντα, παραθέτοντας γενικές συστάσεις να υπάρχουν και να τηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

Ειδικότερα:

Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περίοικους και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και τού Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιες φύσεως εγκαταστάσεις.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Προ της έγκρισης προηγήθηκε νέα αυτοψία στον χώρο, εντοπίσθηκε ο αυθαίρετος χώρος του υπογείου κι αν εντοπίστηκε πως εγκρίθηκε η άδεια;

Εξετάστηκε αν υπάρχουν αισθητήρες αερίων και αν υπήρχαν ήταν τοποθετημένοι στο σωστό σημείο;

Διαβάστε επίσης:

Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα – Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

Βιολάντα: Κινητοποιήσεις σε Σύνταγμα, Πάτρα και Βόλο για τον θάνατο των εργαζομένων – «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας»

Θεσσαλονίκη: 19 κεριά θα ανάψουν απόψε στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός