Θεσσαλονίκη: 19 κεριά θα ανάψουν απόψε στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός

31.01.2026 13:24
Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού συμπληρώνονται αύριο Κυριακή και η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη προγραμματίζει απόψε δράση στο σημείο της δολοφονίας του, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.

Απόψε, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ 19 μέλη της Δομής θα αφήσουν 19 κεριά στο σημείο, ενώ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή.

Στη συνέχεια, θα ερμηνευτούν από τους δημιουργούς τους, δύο από τα συνολικά εννιά συγκλονιστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Άλκη: Το “Καλό ταξίδι Άλκη” και το “Μη με χτυπάτε άλλο“.

Η Δομή απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν, να τιμήσουν μαζί στο μνημείο, τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Υπενθυμίζεται ότι αποφασίστηκε η αναβολή των αθλητικών δράσεων για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 στη Θεσσαλονίκη, ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

